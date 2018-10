Rugby | la Georgia si prepara per il Test Match contro l’Italia | ecco i convocati del ct

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : pari il derby Rovigo-Padova - Calvisano corsaro in Georgia : Scattata la stagione europea del Rugby: dato il via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci sono italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Nella Pool A della Continental Shield successo in Georgia per il Calvisano, vittorioso sul campo del Locomotive Tbilisi: 6-17 il punteggio finale ...