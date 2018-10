Roma | Via Cilicia | vasta operazione di bonifica

Grande Fratello Vip 2018 - diretta/ Corona vs Silvia Provvedi : lui Romantico sui social (Sesta puntata) : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni sesta puntata: Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi. Lory Del santo torna e si vendica(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:05:00 GMT)

Casapound - 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma : La procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di Casapound. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare ...

Roma : sequestrati 29 Segway in Via dei Fori Imperiali : Roma – Da Colosseo a Corrado Ricci. Solo in questo breve tratto di strada di Via dei Fori Imperiali, la Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Centro ( ex Trevi), ha posto sotto sequestro 29 Segway: vendita abusiva in forma itinerante di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e diffusione di volantini pubblicitari senza autorizzazione. Ai trasgressori e’ stata comminata una sanzione pari a 412 euro per ...

Roma - Virginia Raggi : via manifesti contro utero in affitto/ ProVita - multa per denuncia a maternità surrogata : Roma, Virginia Raggi fa rimuovere i manifesti ProVita contro l'utero in affitto: "offende i cittadini LGBT". Replica dei cattolici, "denunci maternità surrogata e vieni multato"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:53:00 GMT)

Roma - incendio a via Barberini : a fuoco il quarto piano di uno stabile. Non ci sono feriti : Fiamme e paura a Via Barberini, poco dopo il civico 75. Infatti, un violento rogo si è sviluppato al quarto piano di uno stabile. Fortunatamente - a quanto si riesce a capire dalle prime...

Via ai sei Master full time della 24Ore Business School di Roma : In tutto 180 studenti -88 ragazze e 92 ragazzi - laureati in giurisprudenza, economia e discipline umanistiche. Quasi tutti

Rabona : Vianello schiacciato dalla debordante prosopopea del calcio Romantico. Il debutto è deludente : Rabona, Andrea Vianello Nessun “colpo a sorpresa”. Nessun funambolismo da goleador. Anzi, l’esatto contrario. Andrea Vianello, tornato in tv per raccontare il calcio come specchio del Paese, lo scorso venerdì 19 ottobre è sceso in campo su Rai3 con un modulo di gioco decisamente tradizionale e pure un po’ datato: quello di una tv in cui la parola domina la scena, sovrastando anche le immagini. Rabona, il nuovo programma ...

Mario Biondi - al via il tour con Quintorigo. A Roma sarà all'Auditorium il 27 dicembre : 'E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l'esperienza ...

Roma : rinviata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica : Roma – “Si comunica che l’iniziativa #Vialibera programmata per domenica 28 ottobre e’ stata annullata e rinviata a data da definirsi per il maltempo previsto per il fine settimana”. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. L'articolo Roma: rinviata per allerta meteo #Vialibera prevista domenica proviene da RomaDailyNews.

Casapound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - blitz stabile rinviato : querelle Raggi : Casapound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Roma-CSKA Mosca 2-0 diretta LIVE : al via la ripresa! [FOTO e VIDEO] : 1/8 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

DIRETTA/ Roma Cska Mosca (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma-Cska Mosca, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:45:00 GMT)