Roma | Tentano furto in B&B | due giovani arrestate

(Di venerdì 26 ottobre 2018)– Due Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaSan Pietro, liberi dal servizio, hanno arrestato una 20enne e una 17enne, con l’accusa di tentatoin concorso. Transitando a piedi in via Zanardelli, nei pressi di piazza Navona, i Carabinieri hanno notato le due, gia’ conosciute per i loro precedenti reati dello stesso tipo, aggirarsi con fare sospetto tra i condomini e davanti i portoni dei palazzi, ed hanno deciso di seguirle per verificare i loro intenti. I militari non hanno dovuto aspettare molto perche’ le complici, entrate rapidamente in uno stabile, hanno estratto arnesi da scasso e lastre metalliche dalla loro borsa ed hanno tentato, in pochi istanti, di forzare la porta d’ingresso di un Bed & breakfast al 1° piano. Le ladre pero’ non si erano accorte che i Carabinieri le avevano seguite e le hanno sorprese in ...