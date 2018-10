Roma | sabato 27 sit in al Campidoglio contro il degrado Mentre i lavori in Aula e in

Roma mai così maltrattata. Sabato in piazza per protestare e proporre : piazza del Campidoglio gremita di gente? Speriamo di sì. Se il 27 Ottobre alle 10.30 verranno tutti quelli che continuano ogni minuto a darci l'adesione il sit-in sarà affollato. Perché in molti hanno capito che non ci saranno sigle, né partiti, né grandi uomini che dal palco ci racconteranno la loro verità. Perché non si può continuare così.Sono 28 mesi che Roma è nelle mani ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : il programma di sabato 20 ottobre : Autore di bestseller venduti in tutto il mondo, Safran Foer ha investigato nelle memorie e nell'attualità della società contemporanea con Ogni cosa è illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino ,...

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 20 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale sono previste condizioni di bel tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di generale stabilità nel fine settimana, sole prevalente sia al mattino che durante il pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 20 ottobre Condizioni di bel tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio nella giornata di sabato, si rinnovano le condizioni di generale stabilità ...

Pace Fiscale - Salvini : “Sabato a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi” : Prima il messaggio su Facebook (“Dopo le nuvole torna sempre il sereno“), poi la frase chiara e tonda: “Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”. Matteo Salvini apre dopo aver espresso l’intenzione di disertare il Consiglio dei ministri convocato per sabato da Giuseppe Conte e la parziale marcia indietro già fatta giovedì sera. Il vicepremier, impegnato nella campagna ...

Dl fisco - Salvini : sabato a Roma per risolvere problemi - basta litigi : Dopo lo scambio di accuse sul dl fiscale per la "manina" che avrebbe allargato le maglie del condono, Matteo Salvini ha confermato che sabato sarà a Roma per dirimere la questione. "Ora sono in ...

Che cos’è il rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 : il sabato nero degli ebrei : Settantacinque anni fa, più precisamente il 16 ottobre 1943, ci fu il rastrellamento del ghetto di Roma con la successiva deportazione degli ebrei della Capitale direttamente nel campo di sterminio di Auschwitz. Anche la Rai e Alberto Angela hanno scelto di raccontare il "sabato nero" degli ebrei Romani.Continua a leggere

San Severo. Sabato 13 ottobre fa tappa il cantautore Romano Pino Marino : Saranno le Cantine Pisan-Battèl la nuova location della XXV edizione di Mo’l’estate Spirit Festival, diretta da Stefano Starace. Sabato 13 ottobre,

Roma - la febbre del sabato sera : Il viaggio in Toscana diventa subito l'ulteriore esame per la Roma. L'obiettivo, nell'anticipo del Castellani, ore 20,30, contro l'Empoli dell'ex Andreazzoli, è abbastanza scontato: la continuità di ...

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 6 ottobre 2018 : Meteo Roma. Prevista nella Capitale giornata di maltempo con cieli nuvolosi o molto nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di maltempo su tutta la regione con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani sabato 6 ottobre 2018 Giornata di maltempo con cieli nuvolosi o molto nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio e precipitazioni associate a tratti anche di forte intensità. Temperature ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

Roma-Lazio e Juventus-Napoli per un sabato da leoni. Su Sisal Matchpoint sfide del gol Dzeko Vs Immobile e Ronaldo Vs Insigne : Sarà un week end esplosivo per gli appassionati di calcio. In particolare sabato, giorno in cui si sfideranno le romane nel sempre affascinante Derby capitolino e della sfida che già profuma di scudetto tra Juventus e Napoli. Roma e Lazio si presentano al derby entrambe con una vittoria alle spalle, ma se i biancocelesti viaggiano al ritmo di 5 di fila tra campionato ed Europa League, la Roma ha rifiatato solo con il Frosinone, dopo 2 ...

Meteo Roma : Le previsioni per sabato 29 Settembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale sono previste condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata, con cieli sereni. Nel Lazio tempo generalmente stabile su tutta la regione con sole prevalente. Meteo Roma: Le previsioni per domani 29 Settembre 2018 Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata di sabato, con cieli sereni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Domenica si rinnovano condizioni di generale stabilità con ampie schiarite ...

Roma - Lazio - sabato pomeriggio il derby in diretta TV su Sky : sabato 29 settembre grande derby della Capitale tra Roma e Lazio. L'atteso confronto tra le due squadre capitoline è in programma nel pomeriggio, allo Stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato per le ore 15:00. Le due formazioni arrivano al confronto dopo aver vinto gli ultimi impegni di campionato; nel turno infrasettimanale di campionato, infatti, la Roma si è imposta per 4 a 0 in un altro derby, questo a carattere regionale, giocato contro ...