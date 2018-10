Roma | morto Lello Di Segni | ultimo sopravvissuto deportazione ghetto

Morto ultimo sopravvissuto ghetto Roma : 10.06 E'scomparso nella notte Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943. Nato il 4 novembre del 1926, fu arrestato insieme ai suoi cari e portato al Auschwitz-Birkenau. "Con lui viene a mancare la memoria storica di chi ha subito la razzia del 16 ottobre tornando a raccontarcela. Da oggi dobbiamo trovare il coraggio per essere ancora più forti,per non dimenticare...alla sua famiglia l'abbraccio dell'intera ...

Roma - bodyguard dei vip morto in incidente stradale/ Ultime notizie - Jacopo Bruni travolto e ucciso da ubriaco : Roma , bodyguard dei vip morto in incidente stradale . Ultime notizie , il 45enne Jacopo Bruni travolto e ucciso da un ubriaco sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Roma - scooter contro auto al Gianicolo : 1 morto/ Ultime notizie : 5 feriti - automobilista 21enne arrestato : Roma , grave incidente al Gianicolo : scooter contro auto , 1 morto e 5 feriti , 4 in ospedale in codice rosso. auto mobilista 21enne arrestato , positivo a test alcol e droga.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:57:00 GMT)

Sterza per evitare un'auto contRomano - corriere espresso vola giù dal ponte : morto l'autista : BELLUNO - E' volato di sotto per decine di metri: l'autista del corriere espresso Bartolini che oggi, 19 orrobre, è finito fuori strada in via Vittorio Veneto a Belluno, di fronte al...