Roma Life of Wine 2018

Roma : cassonetti tornano a riempirsi e immondizia prolifera nuovamente : Roma – Riecco i rifiuti in terra vicino ai cassonetti piu’ o meno pieni. Un film che Roma ha gia’ visto piu’ volte negli ultimi anni e’ che stavolta ha come causa la risoluzione anticipata dell’accordo tra Ama e la Cooperativa 29 giugno per la raccolta dei rifiuti dalle utenze non domestiche, cioe’ negozi, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere. Il mancato ritiro dei rifiuti, per un totale di ...