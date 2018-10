Roma | De Rossi merita un futuro alla Totti

Il prossimo sacco di Roma lo farà la Lega : Matteo Salvini a San Lorenzo il 23 ottobre (foto: Lapresse) Roma non lo sa, o forse l’ha percepito, ma il suo prossimo sindaco (o sindaca) sarà leghista. La grande madre capitolina, città magnifica e disperatissima, sta vivendo la crisi più profonda della sua storia recente. Quella che il 67% dei votanti credeva potesse essere l’ultima spiaggia – Virginia Raggi, Signora Nessuno sbucata dal sottobosco degli studi Legali, e il Movimento 5 Stelle – ...

Roma - Ultimo in visita a Trigoria : abbracci e sorrisi con Totti - De Rossi e Florenzi : La vittoria contro il Cska Mosca ha contribuito a scacciare la crisi a Trigoria e a rasserenare gli animi di tecnico e calciatori. Ed è stato proprio Eusebio Di Francesco a dare il via libera alla ...

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma-Cska Mosca - il pestaggio con calci e bastoni dei giallorossi ai tifosi russi. E nel video le urla : “Basta - basta” : Mentre un tifoso russo veniva accoltellato vicino a Ponte di Duca d’Aosta, a poche centinaia di metri dall’Olimpico altri due supporter venivano presi a calci, pugni e bastonate da un gruppo di ultras della Roma. In programma, Roma-Cska Mosca (finita poi 3 a 0). Una partita già “blindata” dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti nel 2014. video Instagram/TroublemakerES L'articolo Roma-Cska Mosca, il pestaggio con ...

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma - De Rossi sul momento dei giallorossi : “Cali di rendimento preoccupanti - dobbiamo seguire il mister” : La vittoria della Roma ha coinciso con il ritorno in campo di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso, che ha esordito in un match ufficiale quasi 17 anni fa, ha ringraziato Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport: “Ogni anno c’è anniversario del 30 ottobre e fa piacere, ma sarebbe riduttivo fermarsi a ricordare quell’episodio per quello che il mister ha rappresentato per la mia carriera“. De Rossi ha ...

Pagelle Roma-Cska Mosca LIVE - voti Champions League in DIRETTA : El Shaarawy e Santon titolari. I giallorossi obbligati a vincere : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Cska Mosca, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi ...

Roma-Cska Mosca : la probabile formazione dei giallorossi - fuori Pastore [GALLERY] : 1/16 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni. Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma-CSKA - Di Francesco ritrova De Rossi ma perde Pastore : “Serve ricostruire a livello mentale determinate cose più che lavorare fisicamente sulla partita”. E’ pronto a ripartire dopo il ko all’Olimpico contro la formazione ferrarese il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match di Champions che vede arrivare nella Capitale il Cska Mosca. “Gli alti e bassi sono la cosa che mi tormenta […] L'articolo Roma-CSKA, Di Francesco ritrova De Rossi ma ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo con Pepsy Romanoff (e Vinicio Marchioni?) : Giorni di riprese per Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo che arriverà in radio a metà novembre e che non ha ancora un titolo ufficiale. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà il singolo sulle emittenti tv musicali e che ancora una volta sarà diretto dall'amico Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. Ormai fidato collaboratore del Blasco, il regista di Torre Annunziata torna ...

Flash : il vasto temporale che ha colpito Roma verso Napoli - allerta in Campania nelle prossime ore : Il vasto fronte perturbato che ha colpito l'Italia centrale e in particolar modo il Lazio e Roma nelle ultime ore (guarda qui tutti i danni e le immagini impressionanti) continua la sua discesa verso...