Roma | blitz Gdf in sede Casapound Ultime notizie | Di Stefano | Niente bagni di

Casapound - 20 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e occupazione abusiva dopo il blitz della Finanza rinviato a Roma : La procura di Roma ha aperto un’indagine per occupazione abusiva e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di venti militanti di Casapound. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui l’inchiesta potrebbe allargarsi: il procedimento nasce dai fatti di martedì 23 ottobre, quando la guardia di Finanza arrivata davanti allo stabile occupato via Napoleone III ha deciso di rimandare il blitz. Le Fiamme gialle dovevano entrare ...

Casapound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - blitz stabile rinviato : querelle Raggi : Casapound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Casapound - blitz Finanza nella sede di Roma respinto : 'Se entrate finisce nel sangue' : Casapound respinge il blitz della Finanza dopo un braccio di ferro ad altissima tensione tra gli agenti e i militanti dell'organizzazione di estrema destra [VIDEO] accorsi nella sede nazionale di Roma. Insulti e minacce, secondo quanto riferito dai testimoni presenti sul posto, hanno accolto i militari delle Fiamme Gialle che erano stati inviati per un'ispezione prevista nell'ambito dell'inchiesta della Corte dei Conti sull'occupazione dei ...

Roma - rinviato blitz GdF sede Casapound : 17.45 La Guardia di Finanza ha posticipato il sopralluogo ordinato dai magistrati della Corte dei Conti per lo sfratto della sede di Casapound, a Roma. "Se entrate sarà un bagno di sangue" sembra che sia stato detto, anche se Iannone, leader di Casapound, ha precisato: "Da noi nessuna minaccia". Le Fiamme Gialle hanno provato ad accedere nello stabile di via Napoleone III di proprietà del Demanio perchè è stato deciso che sia messo a ...

Blitz Guardia di Finanza Casa Pound Roma - Sky TG24 - : La formazione di estrema destra avrebbe minacciato le Fiamme Gialle, costringendo a rimandare il sopralluogo per verificare lo stato dell'immobile di proprietà del Demanio ma occupato abusivamente dal ...

Roma - blitz in un garage di Prati : sequestrati 6 kg di droga : Roma, 21 ott., askanews, - E' stata un' indagine durata diversi mesi, quella che ha portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, diretto da Pasquale Fiocco, ad arrestare per ...

Serie A - Roma-Spal 0-2 : blitz dei ferraresi - i giallorossi crollano all’Olimpico [GALLERY] : 1/53 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...

Mafia - blitz della polizia in Romania. Arrestato il latitante mazarese Vito Bigione : Il boss detto il "commercialista" era stato inserito pochi mesi fa nella lista dei trenta latitanti più pericolosi in Italia. Da sempre ha viaggiato. Grandi affari e bella vita in Africa

Blitz antidroga tra Roma e Latina : usavano i nomi di 'Romanzo Criminale' : Roma, 2 ott., askanews, - Operazione antidroga dei Carabinieri tra le provincie di Roma e Latina. I militari della Compagnia di Monterotondo, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno ...

Blitz antidroga dei carabinieri tra Roma e Latina : 17 arresti : Roma, 2 ott., askanews, - Operazione antidroga dei carabinieri tra le provincie di Roma e Latina. I militari della Compagnia di Monterotondo, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno ...