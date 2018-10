Roma | 50 milioni per cedere Under | ecco chi lo vuole già a gennaio

Metro Roma - la Procura indaga : disastro colposo | "I tifosi ballavano" - "No - traballava da giorni" | Campidoglio : 11 milioni per la manutenzione : Intanto Atac chiarisce che controlli e manutenzione delle scale mobili vengono effettuati mensilmente. Nel 2015 erano stati chiesti al Comune interventi di manutenzione in tutte le stazioni della Metro

Roma : frode fiscale per 140 milioni di euro - in carcere imprenditore : Roma – Ha emesso fatture fittizie e simulato esportazioni mai avvenute per ottenere indebitamente crediti Iva inesistenti con cui compensare oltre 5 milioni di debiti tributari ed evadere, complessivamente, imposte per circa 60 milioni di euro. Per questo motivo, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone, indagate per ...

Milan - Inter e Roma : 40 milioni per Barella non bastano più : E' corsa a Barella . Come scrive la Gazzetta dello Sport , Inter, Milan e Roma vogliono il centrocampista del Cagliari . Difficile, però, che i sardi possano farlo partire a gennaio. E per l'estate 40 milioni possono non bastare.

Alberto Angela - in 3 milioni per la puntata di Ulisse sul rastrellamento del ghetto di Roma. Celentano : grazie - aiuti a non dimenticare : 'La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia'. Così Alberto Angela in un post su Facebook aveva presentato la puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta di sabato sera ...

Roma - fatturato da record. Ma debiti per 220 milioni : Roma - Ricavi in crescita, ma ultima riga del conto economico ancora in profondo rosso e scricchiolii a livello di debito e patrimonio. Si riassume così il bilancio al 30 giugno scorso licenziato nei ...

Roma - nuovi sequestri al clan Spada per 19 milioni di euro : Nuovo colpo al clan Spada. Dalle prime luci dell'alba, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno dando esecuzione a cinque decreti di sequestro di beni, emessi dalla ...

Vueling festeggia il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati a Roma Fiumicino : La compagnia aerea è il primo vettore low fare per posti offerti presso il suo secondo hub internazionale di Roma Fiumicino, da dove è attiva dal 2005 ed attualmente ha 8 aerei basati con un’offerta di ben 45 collegamenti diretti in Italia e in Europa. Vueling raggiunge oggi il traguardo di 20 milioni di passeggeri trasportati a Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea e celebra quest’importante avvenimento regalando al ...

Roma - il bilancio 2018 chiude con un rosso di 25 milioni : ricavi a 320 milioni : Il CdA della Roma ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018, chiuso con una perdita di 25 milioni: ricavi a quota 320 milioni. L'articolo Roma, il bilancio 2018 chiude con un rosso di 25 milioni: ricavi a 320 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.