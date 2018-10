Rom | l' Ue choc contro l' Italia | Può ripetersi il nazismo

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Desirée - morta a Roma : 'Drogata e violentata da tre persone'. L'ipotesi choc a Storie italiane : Il quartiere di San Lorenzo è ancora sotto choc per quanto accaduto a Desirée M. , la ragazza di 16 anni di Cisterna, Latina, trovata morta in una casa abbandonata di via dei Lucani. Questa mattina la ...

Saluto Romano ad Auschwitz - foto choc : Si sono fatte un selfie che le costerà caro. Tre ragazze fanno un Saluto romano con alle spalle il campo di concentramento di Auschwitz. Una bufala? Pare di no."Sembra siano state identificate e ...

Saluto Romano ad Auschwitz - foto choc di tre ragazze in gita scolastica : Giovani, bionde, carine e con il braccio destro alzato a fare il Saluto romano. Sullo sfondo, il campo di sterminio di Aushwitz. La foto, diffusa in Italia da i Sentinelli di Milano, ha in poco tempo...

Roma - ucciso da bus turistico - l'autista sotto choc : 'Ho investito quell'uomo - non so perché' : 'Io non mi ricordo se in quel momento ero a dieci o quindici metri dalle strisce pedonali, ma un pullman che parte non è una Ferrari. Sono stravolto, provate a immedesimarvi in me. Aveva piovuto e ...

Roma - uccide la moglie minaccia il suicidio : choc nel quartiere San Giovanni : Orrore in tarda serata nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di...

Roma choc - uccide la moglie e minaccia il suicidio : Roma choc. Una donna di 66 anni è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il...

Roma choc - donna trovata morta in casa. Il marito minaccia di uccidersi con un coltello : Roma choc. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al cadavere i carabinieri hanno trovato il marito che minacciava di uccidersi con un coltello da cucina. Il fatto...

Fa retRomarcia con l'auto - investe e uccide il figlio di 3 anni : paese sotto choc : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Punto da calabrone asiatico va in choc anafilattico/ Roma ultime notizie : nidi rimossi “era razza europea” : Roma, Punto da calabrone asiatico: va in choc anafilattico. ultime notizie Grottafferrata, rinvenuti due nidi: l'allarme lanciato dal sindaco Andreotti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:14:00 GMT)

Roma - auto travolge passanti polacchi a San Pietro/ Ultime notizie - 3 bimbi in ospedale : autista sotto choc : Roma, auto su pedoni in zona San Pietro, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:16:00 GMT)

RomA - PUNTO DA CALABRONE ASIATICO VA IN CHOC ANAFILATTICO/ Ultime notizie - è allarme - come riconoscerlo? : ROMA, PUNTO da CALABRONE ASIATICO: va in CHOC ANAFILATTICO. Ultime notizie Grottafferrata, rinvenuti due nidi: l'allarme lanciato dal sindaco Andreotti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:51:00 GMT)

Roma - punto da calabrone asiatico : va in choc anafilattico/ Ultime notizie Grottaferrata : rinvenuti due nidi : Roma, punto da calabrone asiatico: va in choc anafilattico. Ultime notizie Grottafferrata, rinvenuti due nidi: l'allarme lanciato dal sindaco Andreotti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:30:00 GMT)