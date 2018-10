ilsussidiario

: Rod Stewart/ “Non ho mai cucinato in vita mia: senza le mie donne sarei morto di fame” - paolacars : Rod Stewart: «Senza le mie donne, sarei morto di fame» - SenzaSuonoMusic : Rod Stewart/ “Non ho mai cucinato in vita mia: senza le mie donne sarei morto di fame” - akronp : @BlogSicilia @SalvoLaRosatv @Corriere @LaStampa @Repubblica

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Tre mogli e cinque fidanzate: ecco come il leggendario cantante scozzese è sopravissuto alla fame, dato che dice di non essere capace neanche di far bollire un uovo