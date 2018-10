Roberto Benigni sarà Geppetto nel ' Pinocchio' di Matteo Garrone Due sogni che si

Roberto Benigni sarà Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone 'Un film per tutta la famiglia' : Roberto Benigni torna al cinema per interpretare Geppetto in Pinocchio , il nuovo film scritto e diretto da Matteo Garrone . 'Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che ...

È successo in TV - 19 ottobre 1991 : Roberto Benigni show a Fantastico 12 (video) : Sembrava un sabato qualunque, un sabato italiano e il peggio sembrava essere passato per Raffaella Carrà semi citando il celebre brano ma no, non è questo il caso. Quella sera di sabato 19 ottobre 1991 si è candidata ad essere scolpita nella storia cult della televisione grazie a Roberto Benigni, ospite della terza puntata di Fantastico 12.Imprevedibilità, questa è la parola chiave esatta per descrivere l'impronta che l'attore ha lasciato in ...

L'ultima di Roberto Benigni : "Non si può far morire il sogno dell'Europa unita" : "ll sogno dell"Europa unita è l"unico sogno che si può dare a un bambino che nasce ora, non lo si può far morire". Roberto Benigni torna a parlare e lo fa a difesa dell"Unione Europea e della sua unità (perduta?).L'attore e regista ha svelato il suo nuovo progetto in cantiere, ospite al Convegno Internazionale di Studi dove è stato presentato "Letture dell"Inferno di Roberto Benigni": non un film, ma un programma televisivo che vorrebbe vedere ...

Roberto Benigni : "Il sogno di un'Europa unita è l'unico che oggi si possa dare ad un neonato" : "L'amore è un discorso politico molto forte, è rivoluzionario: tutto quello di cui si discute oggi ha a che fare con l'amore che ritengo sia l'unico sogno che ci è rimasto. Il sogno dell'Europa unita è l'unico sogno che si può dare ad un bambino che nasce ora, non lo si può far morire. Nel mio nuovo progetto vorrei parlare di tutto questo". Lo ha detto Roberto Benigni, parlando del suo progetto di un ...

