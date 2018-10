ilfattoquotidiano

: Roberto Begnini, da Pinocchio a Geppetto: sarà lui il papà-falegname nel film di Matteo Garrone… - Cascavel47 : Roberto Begnini, da Pinocchio a Geppetto: sarà lui il papà-falegname nel film di Matteo Garrone… - FQMagazineit : Roberto Begnini, da Pinocchio a Geppetto: sarà lui il papà-falegname nel film di Matteo Garrone - CTalksPolitics : Oh, more importantly Roberto Begnini’s character in La Vita è Bella -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Panico nel mondo delle fiabe.si è trasformato in. La colpa è diGarrone che per la sua versione del celebre racconto di Carlo Collodi ha volutoBenigni nel ruolo del “” di. L’attore, che nel suo kolossaldel 2002 interpretava un filo oltre l’anagrafe il burattino più famoso al mondo, dopo sedici anni indosserà i panni delche fu, nelle varie versioni italiane della favola, ruolo di Carlo Giuffré (2002), e di un’icona della commedia italiana come Nino Manfredi, nella versione tv di Luigi Comencini del 1972. “Girare finalmentee dirigereBenigni sono due sogni che si avverano in un solo– ha dichiarato Garrone – Con il burattino di Collodi ci “inseguiamo” da quando, bambino, disegnavo i miei primi “storyboard”. “Un grande personaggio, una grande favola, un grande regista: farediretto da ...