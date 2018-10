Risultati Eurolega 4ª giornata – Barcellona ok contro il Darussafaka | sorridono Zalgiris

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Vittorie per Milano e Fenerbahce - il derby spagnolo va a : L’Olimpia Milano porta a casa un’importante vittoria contro l’Olympiakos, Fenerbahce ok a Kaunas Lo spettacolo dell’Eurolega continua a regalare emozioni: i parquet delle squadre europee più forti tornano a riempirsi per la terza giornata della seguitissima competizione. Quattro le sfide che hanno arricchito il pomeriggio e la serata di questo venerdì di metà ottobre: le prime a scendere in campo sono state le ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Panathinaikos a valanga - ok CSKA e Barcellona : colpo Maccabi in trasferta : Risultati Eurolega 3ª giornata: successi casalinghi per CSKA Mosca, Panathinaikos e Barcellona, vittoria esterna per il Maccabi Tel Aviv Giovedì notte di grande basket sui parquet d’Europa: torna di scena lo spettacolo dell’Eurolega con le migliori formazioni del vecchio continente pronte a darsi battaglia fino all’ultimo canestro. Il programma della serata ha visto svolgersi un poker di match davvero interessanti, ad iniziare dal successo ...

Risultati Eurolega 2ª giornata – Tanto cuore per Milano - ma non basta contro il Real Madrid di Campazzo e Randolph : Risultati Eurolega 2ª giornata: l’Olimpia Milano sconfitta in rimonta da un super Real Madrid, successi per Zalgiris Kaunas, Fenerbahce e Olympiakos Mercoledì notte di grande basket sui parquet d’Europa: torna di scena lo spettacolo dell’Eurolega con le migliori formazioni del vecchio continente pronte a darsi battaglia fino all’ultimo canestro. Il programma della serata ha visto svolgersi 4 match interessanti, ad iniziare dal ...

Risultati Eurolega 2ª giornata : De Colo show per il Cska - il Pana cade a Monaco di Baviera - la classifica : Serata di Eurolega molto interessante, con la prima parte della seconda giornata che si è giocata oggi su 4 campi in giro per l’Europa L’Eurolega è tornata in campo questa sera con l’inizio della seconda giornata, ma è solo l’inizio di una settimana di forcing. Ci sarà infatti il doppio turno di Eurolega, il primo appunto tra oggi e domani, giovedì e venerdì invece si giocherà la terza giornata. Il Cska Mosca ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...