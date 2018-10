Rio Mare | puntiamo a essere l' azienda di tonno più sostenibile

Greenpeace : "Da Rio Mare impegno ambizioso" : Il colosso del mercato europeo Bolton Food, primo in Italia con il marchio Rio Mare, prende impegni chiari e ambiziosi per ridurre gli impatti ambientali della pesca al tonno che finisce nei propri ...

Greenpeace : da Rio Mare un impegno ambizioso per una pesca al tonno sostenibile : Il colosso del mercato europeo Bolton Food, primo in Italia con il marchio Rio Mare, prende finalmente degli impegni chiari e ambiziosi per ridurre gli impatti ambientali della pesca al tonno che finisce nei propri prodotti, dimostrando di voler essere un vero leader dell’industria del tonno. “Oggi è un giorno importante per migliaia di consumatori che per anni hanno chiesto alle aziende di scegliere di stare dalla parte del Mare“, ...

Ambiente : Bolton Food (Rio Mare) punta a diventare l’azienda di tonno più sostenibile al mondo : Bolton Food (Rio Mare) – leader nel mercato del tonno in scatola in Italia e in Europa – da sempre impegnata per la tutela dell’Ambiente, prosegue sulla “Giusta Rotta” con impegni tangibili e obiettivi sempre più ambiziosi, cogliendo la sfida lanciata da Greenpeace e WWF sulla pesca sostenibile. Tra gli impegni presi, emergono: lo sviluppo di filiere di pesca sostenibili, la politica di diversificazione dei metodi di pesca, la ...

Castellammare - Escalation di furti di motorini. Rione San Marco preso di mira dalla gang : Escalation di furti di motorini a Castellammare di Stabia . Solo nell'ultimo weekend sono state diverse le denunce presentate alle forze dell'ordine da parte di cittadini che, scendendo di casa o ...

MisteRiosi tweet per Fortnite sul ritorno di Fortnitemares in Battaglia Reale : L'evento di Halloween arriverà sia in Fortnite Salva il Mondo che in Battaglia Reale. Epic Games infatti ha provveduto ad aggiornare la schermata delle notizie di Fortnite Battaglia Reale con la stessa immagine del tweet di Fortnitemares dove si legge "Tra costumi e balli mascherati, cerca amici con gli occhi spalancati. Saranno forse veri alleati... o raccapriccianti ghoul camuffati?" Per il momento è stato solo annunciato che il nuovo ...

NBA – Cosa può fermare gli WarRiors? Barkley non ha dubbi : “infortuni - uragani o… tempeste di neve” : Con la sua solita ironia, Charles Barkley ha commentato le possibilità degli Warriors di vincere un altro anello. Cosa li può fermare? Infortuni o… catastrofi naturali Charles Barkley è una di quelle personalità del mondo NBA in grado di attirare sempre l’attenzione. L’opinionista di TNT ha commentato il discorso riguardante le possibili candidate alla vittoria del prossimo anello. Ovviamente, gli Warriors sono stati dati, a detta di ...

FORMAGGI RITIRATI : RISCHIO ESCHERICHIA COLI/ Ultime notizie : batteRio in lotti Scamorze Coop e Parmareggio : Allerta ESCHERICHIA COLI: ritirate Scamorze Coop e Cuor di Fette Parmareggio. Ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute. Le Ultime notizie sul provvedimento(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Liti fuRiose tra Macron e Brigitte"Scenate da far tremare i muri" : In caduta libera nei sondaggi e in difficoltà con il governo, Emmanuel Macron deve fronteggiare anche un avversario inaspettato: la moglie Brigitte. Secondo la rivelazione della stampa transalpina, la premiere dame avrebbe mal digerito le troppe polemiche sulla differenza d'età nella coppia (Brigitte è stata spesso definita la moglie-nonna di Macron) e le tensioni dei continui scandali Segui su ...

Smettere di fumare in relazione al propRio metabolismo : la soluzione in un nuovo test : Per riuscire a Smettere di fumare potrebbe arrivare un nuovo test, praticato sulla saliva o sul sangue, capace di individuare il circolo metabolico che avviene nel nostro organism, in seguito all’assunzione della nicotina. Si tratta di un recente studio condotto all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, basato sull’osservazione approfondita di un centinaio di fumatori e che ha messo in relazione la loro dipendenza con il processo ...

Fmi : mondo affoga in un mare di debiti - livello supeRiore +50% rispetto a inizio crisi finanziaria : Il debito globale è a un livello superiore del 50% rispetto a quello dell'inizio della grande crisi finanziaria di 10 anni fa. Così si legge in una nota del Fondo Monetario Internazionale, che rende ...

Clima : “Il Governo svolga un ruolo primaRio nel confermare gli Accordi di Parigi” : “Il grido di allarme lanciato dal Rapporto del Global Warming, presentato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, non lascia indifferente la Cisl da anni impegnata a collaborare con tutti i soggetti interessati per trovare le giuste soluzioni utili ad accelerare tutto quanto può essere utile a mantenere il più intatto possibile il nostro pianeta”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo ...

Giancarlo Giorgetti - l'incontro con MaRio Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

Trail Parco della Maremma : tRionfano Ludovisi nella 60 e Clementi nella 23 chilometri : Grosseto, 4 ottobre 2018 - Emanuele Ludovisi e Cecilia Polci sono gli "eroi" del Trail Parco della Maremma. I due atleti, tesserati rispettivamente con D+Trail e Berg Team, sono vincitori della gara ...

NBA – Kevin Durant fa tremare gli WarRiors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...