Ride 3 | il nuovo Editor di Livree si presenta con un trailer

Ride 3 : Il nuovo Trailer ci mostra l’Editor delle Livree : Milestone è orgogliosa di annunciare il nuovo Trailer “RIDE 3 – Extreme Customization”, che mostra le infinite opportunità di personalizzazione offerte dall’Editor di Livree, un nuovo potente strumento che permette di creare un look unico per la propria moto e sfrecciare in pista con uno stile inconfondibile. RIDE 3: L’editor delle Livree in un Trailer In RIDE 3 la personalizzazione raggiunge un nuovo ...

Audio e testo Universale di Benji e Fede - il nuovo singolo sull’amore ispirato dal PRide di Milano : Universale di Benji e Fede è il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 26 ottobre - in radio e in digital download. Il brano racconta l'amore Universale ed è stato ispirato dalla partecipazione del duo modenese al Pride Milano della scorsa estate. La canzone è nata in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e riprende il concetto della mancanza di leggi in amore. Che sia l’amore tra genitori, tra parenti, ...

Toyota ci ricasca : nuovo maxi richiamo per 2 - 4 milioni di auto ibRide [FOTO] : Svelati anno e tipo di modelli targati Toyota che saranno oggetto della preoccupante operazione di richiamo Toyota, secondo Costruttore al mondo, denuncia nuovamente problemi di fabbricazione per le sue vetture annunciando un nuovo maxi richiamo questa volta dedicata a ben 2,43 milioni di vetture ibride. I difetti tecnici riguardano per lo più i modelli come Auris e Prius distribuiti sul mercato tra l’ottobre 2008 e il novembre 2014. Il ...

Toyota : nuovo richiamo per oltre 2 milioni di auto ibRide : Toyota è certamente uno dei principali produttori di automobili a livello globale ed è anche uno degli esponenti del settore ad investire maggiormente nella produzione di veicoli a zero emissioni, attraverso modelli con motori elettrici e ibridi a zero emissioni pensati per ridurre l’inquinamento a favore della salute ambientale. In queste ore si torna a parlare del produttore giapponese, per una notizia che riguarda alcune milioni di ...

In arrivo “StoryRiders” il nuovo docureality che andrà presto in tv : Si concluderanno domani le riprese del primo episodio della prima stagione di StoryRiders, il nuovo docureality prodotto da Giuseppe Milazzo Andreani, Alberto De Venezia e Riccardo La Cognata per Saturnia pictures – corum, Ipnotica produzioni in collaborazione con Mastrangelo cinematografica e Roswellfilm. L’idea alla base del format è quella di percorrere in moto itinerari ispirati dalla storia o dalla letteratura. Quindi, non più e non ...

Porsche - il nuovo corso : “Niente più diesel. In futuro solo ibRide ed elettriche” : “Il nostro sarà un futuro diesel-free“, fa sapere l’amministratore delegato di Porsche Oliver Blume in un comunicato ufficiale dell’azienda di Stoccarda. Evidentemente colpita, come altri costruttori, dal calo della domanda di motorizzazioni a gasolio soprattutto nel vecchio continente. “Non stiamo demonizzando il diesel”, spiega Blume, “che anzi rimarrà una tecnologia importante in tema di propulsione. ...

Ride 3 corre in un nuovo Trailer : Milestone è orgogliosa di annunciare il nuovo Trailer “The Motorcycle Encyclopedia”, che attraverso le pagine di un magazine virtuale dedicato alle due ruote, rivela le molteplici categorie di moto presenti nell’attesissimo RIDE 3, ultimo capitolo di uno dei suoi franchise più amati, considerato un vero e proprio tributo alla cosiddetta “bike culture”. nuovo Trailer per RIDE 3 Ecco quali saranno le ...

NBA - il “nuovo” tiro di Markelle Fultz : con un jumper affidabile - Philadelphia può sorRidere : Markelle Fultz alle prese con una nuova meccanica di tiro che sta dando sinora i suoi frutti: Philadelphia spera nel “ritorno” ad alti livelli del play Philadelphia torna a sperare d’avere un’arma di primissimo livello che risponde al nome di Markelle Fultz. Il playmaker dei Sixers sembra aver messo da parte i problemi al tiro, derivati da un infortunio alla spalla che ha mandato in tilt Fultz. Sta circolando ...

Mancini cambia l'Italia. Contro il Portogallo tRidente tutto nuovo : Il Portogallo, dopo il pari in amichevole Contro i vice campioni del mondo della Croazia a Faro, 1-1, gol di Pericisi e Pepe,, vuole partire bene nella Nations League. In Russia è uscito agli ottavi, ...

Con Natalino Balasso si Ride sempre - ma con la testa : ecco il nuovo programma : La prima puntata è andata online sul canale You Tube TeleBalasso di Natalino Balasso venerdì 7 settembre e qui potete vederne un estratto. Si tratta di redbox il nuovo programma dell'attore veneto che ...