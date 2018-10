Retro-Bit annuncia GoRetro Portable

gamerbrain

(Di venerdì 26 ottobre 2018)-Bit il principale produttore di accessori da gioco classici, porterà nelle vostre mani alcuni dei videogiochi più popolari con la sua nuova console Go. Go: La nuova consolegames La console sarà disponibile in Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Italia, Nord Europa, Benelux e altri paesi europei! Goincluderà oltre 260 giochi, da publisher come The Tetris Company, Capcom e Data East, tra cui Tetris, Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Ghosts n Goblins, Strider, 1942, Gun Smoke e altro ancora. Distribuita esclusivamente in Europa da Koch Media, Gopermette ai giocatori di giocare fino a 10 ore con 4 batterie AAA. I fan possono alternativamente giocare collegando la console ad un cavo micro-USB. Go! Portatile è dotata di schermo ad alta risoluzione da 2,8 pollici, controllo ...