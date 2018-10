Reggio Emilia | incendio in casa | 64enne muore carbonizzata Ultime notizie | 2 persone in

Grande successo per la seconda edizione del festival post-digitale a Reggio Emilia : Da qui gli spettacoli, che hanno fuso digitale, creatività e arte come MAPS 1:610 la performance del pittore Jorge R. Pombo che ha reinterpretato a carboncino, tra digitale e analogico, le piante di ...

After futuri digitali - 8mila presenze a Reggio Emilia : L'edizione di quest'anno è stata costruita intorno a tre items principali: cultura e creatività, educazione, economia della conoscenza. Un excursus a 360° nelle varie applicazioni del digitale, ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Torino (risultato finale 85-98) streaming video Rai : Bel successo in trasferta (Basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:33:00 GMT)

Diretta/ Reggio Emilia Torino (risultato live 60-71) streaming video Rai : Ultimo quarto (Basket) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:00:00 GMT)

DIRETTA/ Reggio Emilia Torino (risultato live 43-50) streaming video Rai : Fine primo tempo (Basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Diretta/ Reggio Emilia Torino (risultato live 19-24) streaming video tv Rai : Ospiti avanti al 10' (Serie A) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:01:00 GMT)

DIRETTA / Reggio Emilia Torino (risultato live 0-0) streaming video tv Rai : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Diretta/ Reggio Emilia Torino streaming video tv Rai : parola a Cagnardi. Orario (Serie A basket) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: Orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Reggio Emilia - 24enne morta per malore dopo serata in discoteca : Una ragazza di 24 anni è morta a casa di amici per un malore nella notte tra venerdì e sabato a Guastalla, nella Bassa reggiana, dopo una serata trascorsa in discoteca. La giovane – Annunziata Colurciello il suo nome – era originaria di Napoli, ma residente in provincia di Novara, anche se si era da poco trasferita nel Mantovano dove lavorava come barista. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta. Il magistrato disporrà ...

Reggio Emilia Torino/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (Serie A basket) : diretta Reggio Emilia Torino Streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:23:00 GMT)

Reggio Emilia - ai domiciliari per estorsione organizza un droga party : arrestato : Nei guai un 27enne nigeriano, trovato dai carabinieri mentre faceva con amici un festino a base di marijuana. E' stato condotto in carcere

Reggio Emilia - Chiostri di San Pietro e Laboratorio Aperto Urbano : oggi la visita al cantiere di recupero del monastero : Si realizza un nuovo ascensore e percorsi di accesso, servizi igienici e spogliatoi a disposizione di autori di performance e spettacoli. Le aree cortilive sono concepite come un nuovo spazio ...

After futuri digitali : presentata la seconda edizione del festival in programma nel weekend a Reggio Emilia : Per tre giorni, oltre 80 appuntamenti tra dibattiti, workshop, dimostrazioni e spettacoli permetteranno di conoscere le ultime novità in materia di intelligenza artificiale, robotica e scienza dei ...

Air France experience - a Reggio Emilia sabato e domenica : Roma, 17 ott., askanews, - Air France il 20 e il 21 ottobre, atterra a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, con Air France experience, un progetto dalle caratteristiche uniche: verrà installata la ...