Record per il numero di personaggi principali Lgbt+ nelle serie tv

Amazon - Record di utili nel trimestre ma il titolo perde su Wall Street : utili di record per Amazon, che arrivano a quasi 3 miliardi di dollari. È il secondo trimestre di fila, che il colosso americano dell'e-commerce segna un risultato sorprendente. Ma il titolo perde l'8%...

Inter - fatturato Record nel 2018 : perdita ridotta a 17 - 7 milioni : Escluso il player trading, i ricavi sono stati pari a 288,2 milioni di euro, in miglioramento di circa il 7% rispetto al 2017 L'articolo Inter, fatturato record nel 2018: perdita ridotta a 17,7 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Andrea Bocelli da Record : un miliardo di streaming per il suo repertorio : Foto: Ufficio Stampa E il video di Fall on me tocca i 20 milioni di visualizzazioni Il repertorio di Andrea Bocelli arriva al miliardo di streaming in tutto il mondo. Tra singoli ed album, il dato cumulativo di tutte le piattaforme digitali relativo ai brani della carriera del tenore, segna una cifra record . La notizia arriva alla vigilia della ...

Addio a Tom Jago - l'inventore del superalcolico dei Record : ROMA - L'imprenditore britannico Tom Jago, il re dei distillati, leggendario inventore di liquori come il Baileys Irish Cream, dal 1974 il superalcolico più venduto al mondo, è morto a Londra all'età ...

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i Record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

Temperature Record a Modena - l’esperto : “Mai una giornata così calda a fine Ottobre” : In 188 anni di rilevamenti, a Modena non c’era mai stata una giornata così calda come quella di oggi nella terza decade di ottobre. Lo segnala l’osservatorio geofisico del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia che, nella periferia della città, ha misurato una temperatura di 29,5 °C. A Reggio Emilia la colonnina è risalita addirittura fino a 30,3 °C : è la prima volta che una stazione Meteo gestita ...

Caldo Record e vento di foehn sulle Alpi - inferno di fuoco ad Agordo : incendio drammatico - almeno 2 dispersi [LIVE] : 1/14 ...

Pink hypersoft pronti a nuovi Record in Messico : Pink hypersoft, Purple ultrasoft e Red supersoft sono le tre mescole nominate per il GP del Messico. I Pink hypersoft saranno usati per la quinta volta in questa stagione: una novità sul popolare tracciato messicano. L’Autodromo Hermanos Rodriguez è uno dei circuiti più veloci dell’anno sul quale i piloti potranno sfruttare fino in fondo proprio […] L'articolo Pink hypersoft pronti a nuovi record in Messico sembra essere il primo su ...

CNH Industrial - nuovo Record per Iveco Stralis : 1.728 km con un solo pieno di gas naturale : Lo Stralis NP è partito da Londra e, dopo l'attraversamento della Manica da Dover a Calais, ha portato a termine un viaggio di ben 1.728 km fino a Madrid, senza necessità di effettuare un rifornimento,...

Vincenzo Nibali e il 2019 della rivincita : Giro d’Italia per un Record storico. Poi il contratto verso Olimpiadi e Mondiali : Vincenzo Nibali ha concluso la propria stagione con il secondo posto al Giro di Lombardia, segno tangibile di come la condizione dello Squalo stesse crescendo dopo l’infortunio capitato al Tour de France e la conseguente operazione per curare la frattura alla decima vertebra toracica. Il siciliano, che aveva incominciato il 2018 con una favolosa vittoria alla Milano-Sanremo, si era poi concentrato sulla Grande Boucle ma ha dovuto alzare ...

Grandinata Record a Roma - perché è caduto ghiaccio dal cielo : di Valentina Arcovio È come se, nell'arco di una notte, tutto il calore che aveva portato i Romani sulle spiagge del litorale si fosse trasformato in ghiaccio. Se ci cadono in testa pezzi di grandine ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

Velenziana 2018 - edizione Record e vittoria per 'Way of Life' : Roma, 22 ott., askanews, - Le impegnative condizioni meteorologiche con pioggia battente e vento con raffiche fino 30 nodi hanno caratterizzato l'11esima edizione della Veleziana, classico ...