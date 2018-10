Real Madrid | Lopetegui ex giocatore del Barcellona | ' Mi sentii umiliato'

Spagna : 10 arresti per biglietti falsi di Barcellona-Real Madrid : La Guardia Civil spagnola ha annunciato venerdì l’arresto di dieci persone coinvolte nella vendita di biglietti falsi per l’ultimo ‘clasico’ fra Barcellona e Real Madrid, una truffa da 1,5 milioni per il club catalano. L’inchiesta, aperta dopo l’incontro del 6 maggio scorso al Camp Nou, ha stabilito che 2.822 biglietti venduti per quella gara erano falsi. “Almeno otto compagnie” sono ...

Pronostico Atletico Madrid vs Real Sociedad - La Liga 27-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 10^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Real Sociedad, sabato 28 ottobre. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere. Atletico Madrid e Real Sociedad tornano in campo nell’ultimo match del sabato allo stadio Wanda Metropolitano in una sfida molto importante per entrambe. Analisi, ...

Junior Firpo - si muove il Real Madrid : LA PISTA - Il nome è quello di Junior Firpo: età, profilo e caratteristiche si sposano alla perfezione con la politica di rinnovamento di Perez. Ventidue anni, mancino, un metro e 84, 78 chili, nato ...

Liga - Barcellona-Real Madrid su DAZN : come vedere la partita gratis : Il momento più atteso da tutti gli appassionati di calcio spagnolo e non solo è finalmente arrivato: domenica il Camp Nou ospiterà il “Clasico”, la sfida tra Real Madrid e Barcellona. Per i blaugrana, che saranno padroni di casa nella sfida, sarà l’occasione per confermare il primo posto, ottenuto giusto una settimana fa contro il […] L'articolo Liga, Barcellona-Real Madrid su DAZN: come vedere la partita gratis è stato ...

Barcellona-Real Madrid - un Clasico senza Ronaldo e Messi ma che può già segnare la Liga : Il primo contro il secondo al mondo, ma anche viceversa. L'ultima volta del Clasico senza entrambi gli assi in campo è stata nel dicembre 2007, al Camp Nou, successo del Madrid, con timbro dell'ex ...

Neymar - addio al Paris Saint Germain : lotta a due tra Barcellona e Real Madrid : La notizia di un possibile addio di Neymar al Paris Saint Germain era già da tempo, ma era stato lo stesso attaccante brasiliano a mettere a tacere le voci su questa presunta rottura. Adesso la storia ...

Barcellona Real Madrid - spettacolo al Camp Nou : 'We color football' per il Clásico : Un messaggio non casuale al cospetto dei Blancos , manifesto della Castiglia e della centralità politica della Spagna agli antipodi con lo spirito indipendentista catalano. A rendere speciale la ...

Real Madrid - uno dei papabili successori di Lopetegui ha firmato la risoluzione : Spagna più vicina? : Antonio Conte ha firmato la risoluzione del contratto con il Chelsea, liberandosi dal club londinese, e adesso sembra più vicino al Real Madrid. Stando a quando affermato da SportMediaset, nonostante la risoluzione, la causa di lavoro al tribunale di Londra resta in sospeso. Conte avrebbe già l’accordo con il Real, ma per le sue sorti sarà comunque decisivo il Clasico in programma domenica: in caso di risultato negativo, ...

Barcellona-Real Madrid in tv - quando si gioca e su che canale vederla in streaming : E’ tempo del grande “Clasico” della Liga spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Al Camp Nou andrà in scena una delle partite più attese nel panorama internazionale che, per le tante stelle in campo, è pronta a regalarci tantissime emozioni. Domenica 28 ottobre alle 16.15 andrà in scena il 177° confronto tra le due squadre più titolate di Spagna, valido per il 10° turno del campionato nazionale. I blaugrana dovranno fare a meno ...

Real Madrid - Figo non ha dubbi : “i blancos devono prendere Hazard - è tra i più forti in circolazione” : L’ex campione portoghese ha consigliato il giocatore del Chelsea al Real Madrid, considerandolo come uno dei migliori in circolazione “Chi consiglierei al Real Madrid? Senza dubbio Hazard. È un grandissimo giocatore, uno dei più importanti in questo momento, e credo che voglia giocare nel Real Madrid. È uno dei pochi, inoltre, a non essere legato a lunghi contratti con grandi squadre“. Sono le parole di Luis Figo, ex Real ...

Calciomercato - il Real Madrid libera Marcelo per la Juventus : Secondo quanto riporta la stampa spagnola ci sarebbero importanti sviluppi nella trattativa che potrebbe portare il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva Júnior, noto semplicemente come Marcelo. Secondo El Confidencia, infatti, il Real Madrid, in vista del possibile addio del terzino, starebbe sondando il mercato. Nel mirino c’è Junior Firbo, esterno classe ’96 del Betis, […] L'articolo Calciomercato, il Real ...

Real Madrid - Figo : “È un anno di transizione. Hazard? Da prendere senza dubbio” : In un’intervista esclusiva concessa a DAZN, Luis Figo, uno dei primi galacticos acquistati da Florentino Perez, ha commentato il momento critico del Real Madrid, atteso dal Clasico di sabato: “È un anno di transizione, è normale quando perdi uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, che ti garantisce molti gol e giocate decisive. Il Real ha vinto tanto negli ultimi anni, ma nello sport non si può vincere sempre. ...

Real Madrid - Antonio Conte al posto di Lopetegui? Parla il fratello del tecnico ex Chelsea : Antonio Conte è stato tirato in ballo nelle ultime ore come possibile sostituto di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid Nelle ultime ore si fa un gran Parlare dell’ipotesi che Antonio Conte si possa sedere sulla panchina del Real Madrid. A tal proposito è stato interpellato il fratello ed assistente Daniele, il quale ha Parlato ai microfoni di Cadena Ser: “Antonio al momento è in vacanza, non ha ricevuto nessuna telefonata ...