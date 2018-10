Ravenna | cede un ponte | muore tecnico della Protezione Civile

Cede diga-invaso nel Ravenna te - trovato il corpo del tecnico della protezione civile disperso : Il corpo senza vita del tecnico della protezione civile disperso dal pomeriggio di ieri dopo il cedimento di una diga-invaso nel fiume Ronco a San Bartolo, nel Ravennate , è stato ri trovato in serata. Danilo Zavatta è stato trovato sotto le macerie, fiutato dai cani utilizzati per le ricerche. Il 55enne era impegnato nel collaudo di un impianto idroelettrico. L'articolo Cede diga-invaso nel Ravennate , trovato il corpo del tecnico della protezione ...

Ravenna - cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua : disperso : Stava ispezionando la diga-invaso all’altezza della frazione di San Bartolo, a Ravenna, quando parte della struttura ha ceduto a causa di una frana. Per questo un tecnico è precipitato nelle acque del fiume Ronco e ora è disperso. La ricerca è stata affidata ai sommozzatori dei vigili del Fuoco arrivati a bordo di un gommone e calatisi da una gru. L’uomo ha 50 anni ed era il sorvegliante dei fiumi della protezione civile ...