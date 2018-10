Rating | S&P conferma l' Italia ma taglia outlook - Sky TG24

S&P’s non “taglia” il Rating dell’Italia : Standard & Poor’s ha confermato la valutazione del nostro paese a “BBB”, ma le previsioni non sono buone

Rating - S&P non declassa l'Italia ma rivede l'outlook in negativo : L'agenzia di Rating Standard & Poor's conferma la tripla B ma modifica da "stabile" a "negativo" le prospettive sulle sue...

S&P conferma il Rating dell’Italia a BBB ma taglia l’outlook a negativo : L’agenzia di rating conferma il notch del paese, ma ritocca al ribasso le sue prospettive: «Il piano economico del governo indebolisce le performance di crescita del Paese». Il deficit stimato per il 2019 è al 2,9%...

S&P conferma Rating Italia a BBB : 22.16 L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB. L'outlook è rivisto al ribasso: da stabile passa a negativo.

S&P conferma il Rating dell’Italia a BBB ma l’outlook diventa negativo : L’agenzia di rating conferma il notch del paese, ma ritocca al ribasso le sue prospettive. Pesano le scarse prospettive di crescita e le tensioni con i partner europei. Una settimana fa era arrivato il declassamento di Moody’s...

S&P : Fca - con cessione Magneti Marelli possibile rialzo Rating : New York, 23 ott., askanews, - S&P Global ratings sostiene che Fiat Chrysler Automobiles 'probabilmente' effettuerà un deleveraging 'più veloce delle attese' per via della cessione di Magneti Marelli, ...

S&P Global Ratings : "Rialzo tassi Bce dal terzo trimestre 2019" : La domanda interna nell'area dell'euro rimarrà solida, mentre la domanda Globale dovrebbe rallentare a seguito delle preoccupazioni per le guerre commerciali. Così S&P Global Ratings in un recente ...

S&P Global Ratings : no panic sugli emergenti : Gli emergenti tornano in primo piano. In un report pubblicato oggi gli analisti di S&P Global Ratings spiegano che "il recente aumento degli spread Globali, dopo le turbolenze dei mercati, ha ...

Australia : S&P conferma Rating a tripla AAA - migliora l'outlook : Standard & Poor's ha confermato il rating dell'Australia alla tripla A, AAA,, rivedendo contestualmente l'outlook da negativo a stabile nella convinzione che, entro l'inizio del prossimo decennio, il ...

Astaldi giù in Borsa - S&P abbassa Rating : ANSA, - MILANO, 3 SET - Ancora una seduta in calo per Astaldi in Piazza Affari: il titolo ha ceduto il 3,9% finale a 1,4 euro. Poco dopo la chiusura di Borsa, secondo Bloomberg Standard & Poor's ha ...

Rating della Turchia decassato : Moody's e S&P danno un altro schiaffo ad Ankara : Come se no lo fosse già abbastanza, la crisi della Turchia si arricchisce di un nuovo episodio che la aggrava ulteriormente. La scorsa notte infatti le agenzie di Rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il Rating portandolo a "junk" (spazzatura). E se per S&P l'outlook rimane stabile, per Moody’s invece peggiora a "negativo". Le motivazioni delle agenzie di RatingMoody aveva già colpito il Rating sovrano turco nel 2016, mentre ...

Eni - S&P rialza Rating ad A- da BBB+ : 'più forte di concorrenti' : Roma, 30 ago., askanews, - S&P Global ratings ha migliorato il suo rating di emittente a lungo termine di Eni ad 'A-' da 'BBB +'. L'outlook è stabile. Migliorato anche il rating del Debito non ...

Turchia - Moody's e S&P tagliano il Rating del Paese - : Il debito sovrano sempre più in territorio "spazzatura". A pesare sono la crisi della lira e la possibile recessione nel 2019. Erdogan "sfida" le agenzie di rating

Rating della Turchia decassato : Moody's e S&P danno un altro schiaffo ad Ankara : Come se no lo fosse già abbastanza, la crisi della Turchia si arricchisce di un nuovo episodio che la aggrava ulteriormente. La scorsa notte infatti le agenzie di Rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il Rating portandolo a "junk" (spazzatura). E se per S&P l'outlook rimane stabile, per Moody’s invece peggiora a "negativo". Le motivazioni delle agenzie di RatingMoody aveva già colpito il Rating sovrano turco nel 2016, mentre ...