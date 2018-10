Range Rover Velar SVR | il motore è da 575 cv

Range Rover Velar - Nuovo avvistamento della SVR : La gamma della Range Rover Velar , fra non molto, potrebbe arricchirsi della llestimento sportivo SVR. Una tesi avvalorata dalle immagini odierne, che immortalano un muletto della sportiva britannica durante una sessione di test su strada. Rispetto agli avvistamenti precedenti il progetto appare più concreto, in quanto si possono scorgere dettagli caratteristici del modello, finora celati da componenti provvisorie. Look più aggressivo. ...

Land Rover - una Range Rover a guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completa to il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry ', un anello di strade lungo 3,6 km, ...

Guida autonoma - Primi collaudi su strada per la Range Rover Sport : In Inghilterra, un prototipo di Range Rover Sport a Guida autonoma ha completato il primo test sulla trafficata Coventry Ring Road, un anello di circa 3,5 km nel centro della città britannica. La Suv, dotata di sensori, radar e sistemi driverless avanzati, ha viaggiato su una strada aperta al pubblico, gestendo in totale autonomia situazioni complesse come l'inserimento nel flusso di traffico, il cambio di corsia e l'uscita dagli svincoli, ...