Range Rover Velar - Nuovo avvistamento della SVR

Range Rover Velar, arriva la SVR: avrà 550 cavalli

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La gamma, fra non molto, potrebbe arricchirsillestimento sportivo SVR. Una tesi avvalorata dalle immagini odierne, che immortalano un mulettosportiva britannica durante una sessione di test su strada. Rispetto agli avvistamenti precedenti il progetto appare più concreto, in quanto si possono scorgere dettagli caratteristici del modello, finora celati da componenti provvisorie. Look più aggressivo. Laccostamento dei termini Suv e sportività nella maggioranza dei casi risulta forzato, ma ci sono delle eccezioni in cui può ritenersi accettabile. Uno di questi è il progetto curato dalla divisione SVR, pensato per donare una cura energizzante alla(qui la nostra prova in Norvegia), sia dal punto di vista estetico sia sotto il profilo tecnico. Il design, pur rimanendo fedele agli stilemi del modello convenzionale, sfrutterà una serie di ...