Rally Spagna 2018 | Ott Tanak domina la prima giornata su Sordo e Evans | distanti Ogier e

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Dopo il disastro deldel Galles, Ott(Toyota Yaris)ladelRACC Catalunya – Costa Dauradaconcludendo i primi sei stage nettamente al comando, tenendosi lontano dagli errori e sfogando il dispiacere per quanto avvenuto nell’appuntamento precedente che, mentre lo vedeva veleggiare verso la riapertura del Mondiale, lo ha fatto scivolare a -31 punti dalla vetta. La rincorsa al titolo è ancora possibile ma, oggettivamente, si è complicata parecchio. Dopo il venerdì del RACC alle sue spalle troviamo lo spagnolo Dani(Hyundai i20) con un distacco di 26.8 secondi, mentre al terzo posto si è classificato il britannico Elfyn(Ford Fiesta) a 29.7. Quarta posizione, a 30.2, per il francese nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) mentre in quinta si classifica il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 37.6 ...