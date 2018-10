Rai punta su Balivo e GuacceroIn attesa di Clerici con Portobello

Frigo - cibo e musica nel pomeriggio di Rai 2 : la prima puntata live dalle 16.30 : Riparte Frigo nel pomeriggio di Rai 2: l'appuntamento con la prima puntata della quarta stagione è fissato per venerdì 26 ottobre alle 16.30 e lo seguiremo live su TvBlog.prosegui la letturaFrigo, cibo e musica nel pomeriggio di Rai 2: la prima puntata live dalle 16.30 pubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2018 08:00.

Pechino Express 2018 - la sesta puntata : stasera 25 ottobre 2018 su Rai 2 : sesta tappa in Tanzania per le coppie in gara dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca.

L'Allieva 2 Anticipazioni : stasera la prima puntata su Rai 1 : stasera andrà in onda la prima puntata della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Rocco Schiavone 2 : il secondo appuntamento stasera su Rai 1 : Nuovo appuntamento stasera sul primo canale con la fiction che vede protagonista Marco Giallini nei panni del cinico poliziotto Rocco Schiavone.

I Medici 2 fiction Rai Uno : le anticipazioni della seconda puntata : anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella seconda puntata in onda martedì 30 ottobre 2018 Continua l’ascesa di Lorenzo de’ Medici ne I Medici 2. Dopo aver preso il posto del padre Piero a Firenze, il personaggio interpretato da Daniel Sharman cerca di consolidare il suo potere. Un’impresa non facile viste le continue intromissioni della […] L'articolo I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della seconda puntata ...

Replica I Medici 2 - la 1^ puntata visibile online su RaiPlay : Dopo il grande successo della prima stagione, ritorna su Raiuno la fiction kolossal I Medici. Da stasera 23 ottobre vanno in onda in prime time le nuove puntate della seconda serie che si preannunciano ricche di colpi di scena. Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione sarà Lorenzo Il Magnifico, che diventerà il soggetto intorno al quale ruoteranno le trame delle nuove puntate attesissime dal pubblico. Chi non potrà seguire I Medici 2 ...

Terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 - trama 22 ottobre : la figlia di Lojacono a Napoli : Nuovo appuntamento con la fiction tratta dai romanzi di Antonio de Giovanni: stasera andrà in onda la Terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Per la regia di Alessandro D’Alatri, nel cast Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena lansiti, Luigi Petrucci, e Matteo Martari. Si intitola "Gioielli" ...

I Medici 2 : anticipazioni prima puntata della fiction di Rai Uno : prima puntata I Medici 2 con Daniel Sharman: trama e anticipazioni Tornano I Medici su Rai Uno! Dopo il grande successo internazionale della prima stagione, la serie prosegue con un nuovo protagonista, Lorenzo il Magnifico interpretato da Daniel Sharman. I nuovi episodi iniziano venti anni dopo la conclusione della prima stagione: Cosimo de’ Medici (Richard […] L'articolo I Medici 2: anticipazioni prima puntata della fiction di Rai ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : come vederla in tv. Gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Scatta questo fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. A Soelden ci sarà il classico antipasto stagionale, con due giganti (femminile e maschile) sul Rettenbach. Una prima ormai storica e che poi vedrà una pausa di circa un mese con le gare che riprenderanno a Levi questa volta con uno slalom. Successivamente sarà il momento delle gare americane e poi si tornerà in Europa tra Dicembre e Gennaio con le grandi classiche del Circo ...

Niagara 22 ottobre 2018 : anticipazioni con Licia Colò quinta puntata Rai 2 : Niagara " Quando la natura fa spettacolo con Licia Colò Valerio Rossi Albertini in questa puntata ci parlerà di biomimetica, la scienza che studia come la Natura possa essere fonte di ispirazione per ...

F1 - la Ferrari ‘zittisce’ la Mercedes : sui social spunta un tweet sferzante dopo la vittoria di Raikkonen : Una faccina per zittire la Mercedes e tutte le malelingue: il tweet della Ferrari dopo la vittoria di Raikkonen ad Austin e la festa rimandata di Hamilton Grandi sorrisi in casa Ferrari dopo il Gp degli Stati Uniti: se da una parte il team di Maranello ha sudato freddo dopo l’errore di Vettel alla partenza, dall’altra festeggia una specialissima vittoria di Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari ha trionfato ad Austin, ...

I Topi : stasera l'ultima puntata della fiction di Antonio Albanese su Rai 3 : La sit-com di Antonio Albanese giunge al termine con gli ultimi due episodi intitolati Il giovane magistrato e Finalmente il mare.

Replica Non dirlo al mio capo - l'ultima puntata visibile domenica su Rai Premium : Stasera, 18 ottobre, è attesa la sesta e ultima puntata di non dirlo al mio capo. Questa seconda stagione giungera' al termine con un colpo di scena che lascera' gli spettatori a bocca aperta. Lo studio Vinci sara' stravolto da una brutta notizia riguardante la morte di Nina [VIDEO]. La donna verra' ritrovata priva di vita e le colpe del suo omicidio ricadranno su Enrico. Ma quest'ultimo si dichiarera' innocente e a prendere le sue difese ci ...