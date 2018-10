Rai - Lega e Casellati difendono Foa : 0.28 I parlamentari della Lega in Commissione di Vigilanza, Capitanio, Tiramani, Iezzi, Coin, Pergreffi, Bergesio e Fusco,hanno difeso la nomina di Foa alla presidenza della Rai. Infatti, dicono, la stessa presidente del Senato, Casellati, ha confermato la regolarità della votazione della Commissione del presidente. "Se quindi il PD intende continuare la sua battaglia politica dopo aver occupato la Rai per anni, scelga altri obiettivi: la ...

Rai : De Petris e Fornaro - Lega e M5S litigano su spartizione tg e l'azienda è ferma : La Rai è ferma e succube della politica e la maggioranza gialloverde, che litiga sulle poltrone, non è in grado di sbloccare la situazione perché più attenti alla spartizione dei Tg che ai contenuti. Il CdA si è riunito solo per la ...

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO ALTO ADIGE 2018/ Diretta Regionali : eletto Fugatti - Lega pigliatutto tRaina il cdx : Diretta RISULTATI ELEZIONI Regionali TRENTINO ALTO ADIGE: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Lucano ospite di Fazio : la Lega si oppone ma la Rai conferma l’intervista : Domenico Lucano, detto Mimmo, sara' ospite di Fabio Fazio nell’edizione domenicale del programma che tempo che fa. Nonostante le vibranti proteste dei parlamentari leghisti presenti in commissione di Vigilanza Rai, infatti, i vertici di viale Mazzini, dopo una attenta valutazione Legale, hanno deciso di confermare l’intervista al sindaco ‘sospeso’ di Riace, che andra' dunque regolarmente in onda domenica 21 ottobre su Rai 1. La Lega ritiene che ...

Il sindaco di Riace da Fazio - insorge la Lega : «La Rai divulga modelli distorti» Il Pd : «È censura» : Il sindaco di Riace , Mimmo Lucano , arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, domenica sarà ...

Rai - la Lega contro Fazio : “Non porti in tv Mimmo Lucano. Divulga modelli distorti” : Chiedono a Fabio Fazio di non ospitare in televisione Mimmo Lucano. Il motivo? È indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dunque non dovrebbe comparire negli studi della televisione di Stato. Con una motivazione mai utilizzata in precedenza – come quando in Rai venivano ospitati condannati in via definitiva o imputati per reati gravi, da Silvio Berlusconi a Marcello Dell’Utri – i parlamentari della Lega ...

Alta tensione Lega-M5s - salta anche il vertice sulle nomine Rai : Roma, 18 ott., askanews, - Tutto rinviato alla prossima settimana: il Cda ovviamente, ma anche e soprattutto la chiusura dell'accordo politico sulle nomine Rai. Con l'esplosione del caso condono, il ...

La Lega vuole il Tg1 : le nomine Rai al rush finale. Outsider in quota M5s : Federica Sciarelli e Giuseppina Paterniti : Il tentativo è chiudere in settimana, ma l'intesa non è stata ancora trovata. Tanto che il consiglio di amministrazione che dovrebbe dare il via libera alle nomine alle testate e alle reti Rai non è stato convocato. Il presidente della tv pubblica Marcello Foa è in Israele per alcune conferenze e dovrebbe rientrare domani sera. Entro allora, se si vuole convocare il consiglio per venerdì, la lettera ai ...

DIEGO FUSARO : ECCO COME MI HANNO CENSURATO SU Rai 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Diego Fusaro “Gramellini e Mentana mi hanno censurato su Rai3”/ Video “interrotto collegamento Skype perchè..” : Lo sfogo di Diego Fusaro: "sono stato censurato su Rai3 da Mentana e Gramellini, mi hanno chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:10:00 GMT)