Radon rischio geologico : dalla Terra un pericolo invisibile per la salute : quanti lo conoscono? : Il Consiglio Nazionale dei Geologi organizza a Roma, il 26 ottobre 2018 presso il CNR in Piazzale Aldo Moro n. 7, un Convegno Nazionale sulle problematiche del rischio provocate da una esposizione al gas Radon il cui principale danno per la salute, spiegano i geologi, “è un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ...