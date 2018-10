Raccolta differenziata | Firenze ancora fuori legge A cittadini e imprese resta l’ecotassa

Agricoltura - valorizzazione dei prodotti locali e Raccolta differenziata : se ne parlerà ad "Albisola città verde" : Questa sera, alle ore 21.00, presso la sede degli Alpini delle albisole si terra l'iniziativa 'Albisola città verde'. L'iniziativa, promossa dal Laboratorio 'Albisola in testa', tratterà alcuni punti ...

Parma è prima in Regione nella Raccolta differenziata : 77 - 6% - +3 - 7% - - : Uno stimolo ulteriore per raggiungere risultati sempre migliori e conseguire gli obiettivi per una vera economia circolare fissati con il Piano dei rifiuti". I dati La raccolta differenziata ...

Raccolta differenziata - Montesilvano chiede ai cittadini di segnalare via Whatsapp chi butta rifiuti per strada : Non rispettate le regole della Raccolta differenziata e anzi gettate i rifiuti un po’ dove capita, in qualsiasi ora del giorno e della notte? A Montesilvano, in Abruzzo, chi agisce contro il decoro ambientale potrebbe avere le ore contate. Una spunta blu li colpirà. Parte infatti il servizio “Segnala l’incivile”, un’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all’abbandono dei rifiuti voluta dall’amministrazione comunale. Con ...

Differenziata porta a porta - Gesenu avvia la Raccolta nella Seconda Zona : ... durante le quali sono state illustrate le nuove modalità del servizio, le procedure di recupero dei rifiuti raccolti ed il ciclo dei rifiuti in ottica di economia circolare ed infine un ...

Raccolta differenziata di carta e cartone - Comieco e Regione Campania agli Stati Generali del Sud : ...il suo ruolo di garante del riciclo e dello sviluppo dei servizi di Raccolta.' 'La filiera della carta in Campania ha tutte le carte in regola per rappresentare un valido esempio di economia ...

In Fvg cresce ancora la Raccolta differenziata : cresce la raccolta differenziata e cresce anche il valore della produzione. Net Spa , la più grande azienda di igiene ambientale del Friuli Venezia Giulia, nei primi sei mesi dell'anno ha fatto ...

Ragusa - potenziamento Raccolta differenziata per i commercianti : Ragusa potenziamento della raccolta differenziata per i commercianti. A chiederlo è Danilo Tomasi presidente Ascom Ragusa.

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per Raccolta differenziata (3) : (AdnKronos) - In quest’ottica, ha proseguito Lahutte "siamo fieri che molti dei nostri prodotti più innovativi - come le gamme Daily ed Eurocargo - che già da tempo stanno contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale ed operativa del trasporto industriale, siano prodotti ed assemblati nei n

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per Raccolta differenziata : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Sono entrati nel parco aziendale di Amsa 43 nuovi automezzi alimentati a metano per la raccolta differenziata. Si tratta di automezzi Iveco dalla capacità di 10 metri cubi utilizzati principalmente per la raccolta dell’umido e della plastica. Salgono così a 146 gli autom

Milano : Amsa - 43 nuovi mezzi alimentati a metano per Raccolta differenziata (2) : (AdnKronos) - "Amsa ha già investito più di 5 milioni di euro e nel 2019 entreranno nella flotta aziendale più di 30 nuovi automezzi alimentati a metano – ha dichiarato Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del gruppo A2A -. La motorizzazione a metano è una tecnologia indispensabile

Raccolta differenziata non rispettata al Vomero - raffica di sanzioni : La polizia municipale di Napoli ha effettuato numerosi controlli al Vomero allo scopo di perseguire illeciti sul territorio. Gli operatori hanno verificato il rispetto dell'ultima Ordinanza emanata ...

Raccolta differenziata a Modica : la citta' non e' stata mai cosi sporca : Gruppo consiliare di Forza Italia: Raccolta differenziata a Modica, la città non è mai stata così sporca. L’amministrazione dia serenità economica

Raccolta differenziata - San Giuseppe Jato in testa tra i comuni "ricicloni" del Palermitano. Premiato da Legambiente : Legambiente Sicilia ha ribadito, a Palermo, i punti essenziali per uscire dall'atavico problema rifiuti in Sicilia nell'ambito del "Primo ecoforum provinciale su rifiuti ed economia circolare". L'...

Scicli - Raccolta differenziata inesistente : rifiuti sparsi per le strade : Legambiente: “Il territorio è sporco e la raccolta differenziata quasi inesistente. Il Comune vigili sul rispetto del nuovo capitolato sui rifiuti”