Pensioni - ddl ad hoc per Quota 100 : allo studio il preavviso agli statali : Un provvedimento specifico anche per quota 100. Non dovrebbe infatti arrivare più, il dettaglio della misura, con la legge di Bilancio la quale conterrà invece gli stanziamenti necessari con la ...

Manovra - anche “Quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per gli statali norma ad hoc - va garantita continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...

Ddl ad hoc per 'Quota 100'. Si studia preavviso statali : Anche per quota 100 bisognerà aspettare un provvedimento specifico. Il dettaglio della misura non dovrebbe infatti arrivare con la legge di Bilancio che conterrà invece gli stanziamenti necessari con la creazione di due Fondi specifici e 'comunicanti', uno per le pensioni e uno per il reddito. A complicare la stesura della misura anche il nodo del pubblico impiego, per il quale si profila una norma ad hoc per l'uscita dal lavoro ...

RIFORMA DELLE PENSIONI 2019/ Quota 100 differenziata tra lavoratori pubblici e privati : La RIFORMA DELLE PENSIONI 2019 prevederà una Quota 100 differenziata tra pubblico e privato. La ministra Bongiorno è pronta a preparare un’apposita legge(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:54:00 GMT)

Pensioni - Cgil : nella P.a. mezzo milione a Quota 100 entro il 2021 : Nel triennio 2019-2021 circa 500mila dipendenti saranno ultrasessantenni, e molti potrebbero usufruire della "quota 100" per accedere al pensionamento con 62 anni di età. In questo modo, però, secondo ...

Non solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni/ Ecco le fasce del contributo di solidarietà : Non ci sarà solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni 2019. Il Governo vuole infatti introdurre un contributo di solidarietà modulato su tre diverse fasce(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:56:00 GMT)

Pensioni - il "tilt" di Quota 100 : quali sono i rischi dell'uscita anticipata : Rapporto della Cgil: nel triennio 2019-2021 circa 500mila dipendenti saranno ultrasessantenni e molti potrebbero accedere al...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100 è un anticipo pensionistico - la stroncatura di Rizzetto : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 non convince Walter Rizzetto. Quota 100 per così come scritta è un anticipo PENSIONIstico, dice il deputato di Fratelli d’Italia(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:34:00 GMT)

Quota 100 e Riforma pensioni 2019/ Dal Governo somma di obiettivi insostenibile secondo Damiano : Quota 100 non è il solo intervento in tema di Riforma delle pensioni che il Governo vuole varare. Ma per Cesare Damiano le risorse stanziate non bastano per tutto(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Pensioni - per finanziare Quota 100 spunta il contributo di solidarietà : Per finanziare quota 100 e avviare il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, il governo sta pensando anche a un contributo di solidarietà per tagliare le Pensioni d'oro. L'idea è quella di un prelievo sugli assegni previdenziali superiori ai 4.500 euro netti mensili, da modulare attraverso tre scaglioni.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2019/ Oltre Quota 100 - fermata la proposta M5s sui vitalizi Ue : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI 2019 con Quota 100, il Movimento 5 Stelle punta a rivedere i vitalizi dei politici, non solo in Italia. In Europa è andata però male(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Riforma pensioni 2019/ Quota 100 - ci vorranno 63 anni con l’aspettativa di vita : i calcoli sul quando : La Quota 100 è senza dubbio la parte più innovativa della Riforma delle pensioni 2019. Tuttavia se resterà l’aspettativa di vita il requisito anagrafico si alzerà(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Pensioni anticipate - il Governo conferma Quota 100 e rinvia una manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pensioni - Tria studia rimodulazione Quota 100 : possibile riduzione finestre da 4 a 2 : La Quota 100, come misura per l'uscita anticipata dal lavoro, viene considerata dalla Commissione europea come il grimaldello più pericoloso per la tenuta dei conti pubblici del nostro Paese. Ecco perchè, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sta studiando una rimodulazione della misura in modo tale da poter ridurre la spesa prevista per il prossimo anno per la messa in campo della controriforma Fornero. Di cosa si ...