QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2019 Susanna Camusso chiede i dettagli della norma

RIFORMA PENSIONI 2019/ E QUOTA 100 - prevista un’integrazione al minimo per i giovani (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI per il 2019, oltre a Quota 100, presenterà anche delle novità per i giovani. Lo ha annunciato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 05:19:00 GMT)

Luigi Di Maio : "QUOTA 100 nel 2019? Non sarà per un anno" : Luigi Di Maio non arretra sulla manovra. Dopo la bocciatura arrivata dall'Europa che di fatto ha messo nel mirino le ricette economiche dell'esecutivo, adesso il vicepremier tiene il punto su quota ...

Di Maio : "QUOTA 100 non solo per il 2019" : Il vicepremier: "Questa cosa che Quota 100 varrà solo per un anno non so chi se la sia inventata. La quota 100 è strutturale. Se abbiamo promesso di superare la Fornero, la si supera ogni anno. Non solo l'anno prossimo".

Pensioni : Camusso - scrivere bene QUOTA 100 : ANSA, - PORDENONE, 25 OTT - "Su quota 100 vorremmo conoscere la norma, perché l'esperienza insegna a tutti che le norme previdenziali devono essere scritte bene, per non determinare grandi problemi e ...

Pensioni - Di Maio : 'QUOTA 100 è strutturale - non solo per il 2019' : "Questa cosa che quota 100 varrà per un solo anno non so dove se le siano inventata. Quota 100 è una misura strutturale, perché se abbiamo promesso di superare la Fornero sulle Pensioni, la Fornero si ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI 2019/ Garavaglia : la misura sarà strutturale - non sperimentale : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 basata su QUOTA 100 non sarà sperimentale, ma strutturale. Massimo Garavaglia dissipa così ogni dubbio in merito alle intenzioni del Governo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:34:00 GMT)

Pensioni - QUOTA 100 potrebbe cambiare di nuovo : per il 2019 possibile una riduzione da 4 a 2 finestre : La quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbero cambiare nuovamente nel caso in cui il braccio di ferro con l'Ue continui e lo spread salga ancora. Le modifiche potrebbero essere affidate al Parlamento, anche perché, ad oggi, sono previsti i fondi per la quota 100 ma non le regole. Una delle ipotesi è di ridurre le finestre da quattro a due.Continua a leggere

Pensioni - QUOTA 100 potrebbe cambiare di nuovo : come verrà modificata in Parlamento : La quota 100 e l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbero cambiare nuovamente nel caso in cui il braccio di ferro con l'Ue continui e lo spread salga ancora. Le modifiche potrebbero essere affidate al Parlamento, anche perché, ad oggi, sono previsti i fondi per la quota 100 ma non le regole. Una delle ipotesi è di ridurre le finestre da quattro a due.Continua a leggere

Riforma pensioni e QUOTA 100/ I dati Inps sugli assegni liquidati : donne penalizzate : In attesa di novità sulla Riforma delle pensioni basata su Quota 100 che entrerà nella Manovra 2019, l’Inps ha diffuso i dati sugli assegni liquidati nei primi nove mesi dell'anno(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:02:00 GMT)

Riforma pensioni 2019/ QUOTA 100 sperimentale per un anno - torna il dubbio sollevato da Moody’s : Quota 100 potrebbe essere una misura di Riforma delle pensioni sperimentale che varrebbe solo nel 2019. torna a galla il dubbio sollevato da Moody’s(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Pensioni - QUOTA 100 : solo due finestre nel piano di emergenza del Mef : Oltre alla guerra contabile, con tanto di minaccia di porre il veto al prossimo bilancio europeo, tra il governo e Bruxelles è esplosa la guerra di nervi. Tutti, da Luigi Di Maio a Matteo...

Manovra - ecco per chi salgono le tasse Pensioni «QUOTA 100»? Senza regole Lo spread sopra 310 - attesa per Draghi : La pressione fiscale per le imprese nel 2019 potrebbe aumentare. E si profila una stangata fiscale da ben 4 miliardi su banche e assicurazioni

Pensioni - QUOTA 100 è ancora un rebus. Il governo corre ai ripari : Foto: Getty Images La bozza più fresca della legge di Bilancio parla della necessità di istituire due fondi distinti, uno pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e uno di 7 miliardi di euro per il 2020. Questi dati dovrebbero essere sufficienti a capire che quota 100 sarà una misura disponibile per 2 anni. Tuttavia, nello stesso documento c’è un buco relativo all’attuazione della norma. Per “quota 100” si intende la somma dell’età ...