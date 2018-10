Quota 100 e Riforma pensioni 2019 Dal Governo somma di obiettivi insostenibile secondo

Pensioni - per finanziare Quota 100 spunta il contributo di solidarietà : Per finanziare quota 100 e avviare il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, il governo sta pensando anche a un contributo di solidarietà per tagliare le Pensioni d'oro. L'idea è quella di un prelievo sugli assegni previdenziali superiori ai 4.500 euro netti mensili, da modulare attraverso tre scaglioni.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2019/ Oltre Quota 100 - fermata la proposta M5s sui vitalizi Ue : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI 2019 con Quota 100, il Movimento 5 Stelle punta a rivedere i vitalizi dei politici, non solo in Italia. In Europa è andata però male(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Riforma pensioni 2019/ Quota 100 - ci vorranno 63 anni con l’aspettativa di vita : i calcoli sul quando : La Quota 100 è senza dubbio la parte più innovativa della Riforma delle pensioni 2019. Tuttavia se resterà l’aspettativa di vita il requisito anagrafico si alzerà(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Pensioni anticipate - il Governo conferma Quota 100 e rinvia una manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pensioni - Tria studia rimodulazione Quota 100 : possibile riduzione finestre da 4 a 2 : La Quota 100, come misura per l'uscita anticipata dal lavoro, viene considerata dalla Commissione europea come il grimaldello più pericoloso per la tenuta dei conti pubblici del nostro Paese. Ecco perchè, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sta studiando una rimodulazione della misura in modo tale da poter ridurre la spesa prevista per il prossimo anno per la messa in campo della controriforma Fornero. Di cosa si ...

Pensioni anticipate - il Governo conferma Quota 100 e rinvia una manovra identica all'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Quota 100 E RIFORMA PENSIONI 2019/ Susanna Camusso chiede i dettagli della norma : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 con QUOTA 100 potrebbe contenere delle brutte sorprese. Per questo Susanna Camusso chiede i dettagli della norma che andrà nella manovra(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2019/ E Quota 100 - prevista un’integrazione al minimo per i giovani (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI per il 2019, oltre a Quota 100, presenterà anche delle novità per i giovani. Lo ha annunciato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 05:19:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Quota 100 nel 2019? Non sarà per un anno" : Luigi Di Maio non arretra sulla manovra. Dopo la bocciatura arrivata dall'Europa che di fatto ha messo nel mirino le ricette economiche dell'esecutivo, adesso il vicepremier tiene il punto su quota ...

Di Maio : "Quota 100 non solo per il 2019" : Il vicepremier: "Questa cosa che Quota 100 varrà solo per un anno non so chi se la sia inventata. La quota 100 è strutturale. Se abbiamo promesso di superare la Fornero, la si supera ogni anno. Non solo l'anno prossimo".

Pensioni : Camusso - scrivere bene Quota 100 : ANSA, - PORDENONE, 25 OTT - "Su quota 100 vorremmo conoscere la norma, perché l'esperienza insegna a tutti che le norme previdenziali devono essere scritte bene, per non determinare grandi problemi e ...

Pensioni : Camusso - scrivere bene Quota 100 : ANSA, - PORDENONE, 25 OTT - "Su quota 100 vorremmo conoscere la norma, perché l'esperienza insegna a tutti che le norme previdenziali devono essere scritte bene, per non determinare grandi problemi e ...

Pensioni - Di Maio : 'Quota 100 è strutturale - non solo per il 2019' : "Questa cosa che quota 100 varrà per un solo anno non so dove se le siano inventata. Quota 100 è una misura strutturale, perché se abbiamo promesso di superare la Fornero sulle Pensioni, la Fornero si ...

Quota 100 E RIFORMA PENSIONI 2019/ Garavaglia : la misura sarà strutturale - non sperimentale : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 basata su QUOTA 100 non sarà sperimentale, ma strutturale. Massimo Garavaglia dissipa così ogni dubbio in merito alle intenzioni del Governo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:34:00 GMT)