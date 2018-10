Quattro maestre arrestate per le violenze inflitte a bambini di 3 anni nella scuola

Maltrattamenti su alunni di 3 anni : Quattro maestre arrestate a Bari : Li spintonavano, trascinandoli fino a farli cadere, per poi urtarli e percuoterli con schiaffi alle braccia e sul volto, Maltrattamenti continui e vessazioni. Così è andato avanti per mesi. Stamani l’epilogo: quattro maestre sono finite in manette a Bari con l’accusa di gravi Maltrattamenti a carico dei propri alunni, bambini di appena tre anni della Scuola Materna ‘Montessori’ di Capurso. I carabinieri del comando provinciale ...

