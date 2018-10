Quarto Grado 26 ottobre 2018 | anticipazioni | la morte di Desirée e il caso Ragusa

Quarto Grado - anticipazioni puntata del 26 ottobre : Venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 21:15 circa, su Rete 4 c’è nuovo appuntamento con Quarto Grado, programma di inchiesta e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. anticipazioni Quarto Grado del 26 ottobre Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa, la quarantaquattrenne di Gello, in provincia di Pisa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Dopo l’intervista al figlio ...

Scomparsa Roberta Ragusa - il figlio Daniele a Quarto Grado : l’intervista : Ha difeso il padre credendo alla sua innocenza. Daniele Logli, figlio di Antonio – condannato a vent’anni in appello per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa – è intervenuto per la prima volta in televisione a ‘Quarto Grado’, trasmissione di Rete 4 che da tempo segue il caso. Ha raccontando i fatti di quel 13 gennaio 2012, giorno della Scomparsa, portando la sua testimonianza. Presenti in studio anche i due ...

ANTONIO LOGLI : "NON HO UCCISO ROBERTA RAGUSA"/ Video - Quarto Grado : la ricostruzione della caduta dalle scale : ANTONIO LOGLI, marito di ROBERTA Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:06:00 GMT)

Antonio Logli : "Non ho ucciso Roberta Ragusa"/ Video - Quarto Grado "non sono un assassino - spero che torni" : Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa ricorre in Cassazione: “Passaggi illogici nella ricostruzione basata su testimoni e orari”. Intervista a Quarto Grado.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Yara Gambirasio - ergastolo a Massimo Bossetti/ Le mosse della difesa a 7 giorni dal verdetto (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, sette giorni fa la sentenza in Cassazione per Massimo Bossetti: per i tre gradi di giudizio è lui l'assassino. Lui continua a dirsi innocente.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:42:00 GMT)

DELITTO NOEMI DURINI - 18 ANNI E 8 MESI AL FIDANZATO LUCIO MARZO/ Mamma Imma : “non mi arrenderò” (Quarto Grado) : NOEMI DURINI, l'ex FIDANZATO LUCIO MARZO è stato condannato a 18 ANNI e 8 MESI di reclusione. Il Tribunale dei Minorenni di Lecce si è esposto a favore della pm. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Enrico Ragnoli - arrestato supertestimone caso Iuschra/ Serle - sospese ricerche 12enne scomparsa (Quarto Grado) : scomparsa Iuschra, arrestato supertestimone Enrico Ragnoli con l'accusa di rapina. Dalle sue indicazioni partitono le ricerche che però ad oggi non hanno dato alcun esito.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Yara Gambirasio/ Video - l'omicidio è opera di Massimo Bossetti? Una svolta nel caso... (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, la ragazzina è stata davvero uccisa da Massimo Bossetti? Ci si avvia verso quella che potrebbe essere una possibile svolta per il futuro del caso. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Noemi Durini/ L'ex fidanzato Lucio Marzo condannato a 18 mesi e 8 anni di reclusione (Quarto Grado) : Noemi Durini, L'ex fidanzato Lucio Marzo è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione. Il Tribunale dei Minorenni di Lecce si è esposto a favore della pm. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:39:00 GMT)

'Quarto grado' torna sul caso Yara Gambirasio in attesa della Cassazione : Nella puntata in onda venerdì 5 ottobre alle 21.15 su Rete4 il programma dedicato all'approfondimento dei casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero e curato da Siria Magri , si ...

Anticipazioni Quarto Grado - puntata di venerdì 5 ottobre : Nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero venerdì 5 ottobre alle ore 21.15 circa andrà in onda in prima serata su Rete4 una nuova puntata di “Quarto Grado“, la rubrica di approfondimento giornalistico dedicata ad alcuni gialli irrisolti riguardanti la cronaca nera più recente e quella forse troppo in fretta dimenticata. La conduzione ...

Programmi TV di stasera - venerdì 28 Settembre 2018. Su Rete4 Quarto Grado : Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Terzo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Una serata che vedrà un’assoluta novità. Per la prima volta nel corso delle otto edizioni ci sarà una doppia performance di uno stesso personaggio, Claudio Baglioni. La “slot machine” ha deciso che saranno Antonio Mezzancella e Giovanni Vernia a “vestire” i panni del cantautore romano, in due momenti ...

Iuschra Gazi/ E' scomparsa - che fine ha fatto la ragazza di 12 anni affetta da autismo? (Quarto Grado) : Iuschra Gazi, continua il mistero con le ricerche che sono riprese: che fine ha fatto la ragazzina di dodici affetta da autismo scomparsa. Operazione di massa. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:54:00 GMT)

David Rossi/ Chi ha ucciso il capo comunicazioni di Monti dei Paschi di Siena? (Quarto Grado) : David Rossi, chi ha ucciso il capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena? Continuano le indagini con la perizia sull'orologio del manager, caso riaperto (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:36:00 GMT)