Quali vermi prenderanno il posto degli assassini di Desirée?

ilfoglio

: @rubio_chef @matteosalvinimi Giusto puniamo i vermi...ma farei notare che ci sono anche...anzi più' vermi italiani… - angelo33189429 : @rubio_chef @matteosalvinimi Giusto puniamo i vermi...ma farei notare che ci sono anche...anzi più' vermi italiani… - ladisfida68 : @pisto_gol Si parla sempre e solo della Juve e non ci rendiamo conto che gli stadi sono frequentati da delinquenti.… - GigiSaddi : @Antonio_Tajani Comunque 1% non è poi così male, mancano ancora molte frazioni prima di verdervi striscire per ter… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L’altra sera ho sentito Antonio Scurati dire, dopo premesse e circospezioni cautissime, che l’immigrazione pone anche un problema per i rapporti fra uomini e donne, dal momento che già noi italiani “di ceppo” stentiamo a uscire da una radicata mentalità maschilista e molti dei nuovi arrivati, non so