Quali rischi corrono davvero le banche se lo spread va a 400

Manovra - Quali rischi corriamo e cosa può fare l'Europa : Roma si dice pronta al dialogo con l'Europa, ma i rischi di uno scontro sulla Manovra vanno oltre la dialettica. Ecco cosa può succedere

Manovra - Quali rischi corriamo e cosa può fare l’Europa : Pierre Moscovici (D) e Giovanni Tria durante una conferenza stampa a Roma (Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Images) Il governo italiano ha rispettato i tempi e ha risposto alle richieste di chiarimenti dell’Europa sulla Manovra. L’esecutivo ha scelto parametri non allineati a quelli imposti da Bruxelles e questo ha causato scossoni, a partire dallo spread che giovedì scorso ha superato quota 330. Gli osservati speciali della ...

Mercato sollevato dopo Moody's - ma permangono rischi : ecco Quali : La conferma di quest'ultimo tiene conto di alcuni punti di forza del nostro Paese, quali un'economia molto ampia e diversificata, i notevoli avanzi delle partite correnti, un insieme ben bilanciato ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 Qualifiche live : Verstappen rompe la sospensione - Q2 a rischio? (Gp Usa 2018) : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:14:00 GMT)

Manchester United - guai in vista per Mourinho : il portoghese rischia la sQualifica per espressioni offensive : Un’esultanza sopra le righe potrebbe costare cara allo Special One, deferito dalla Football Association per quanto accaduto dopo la vittoria con il Newcastle L’esultanza messa in mostra da José Mourinho dopo la vittoria contro il Newcastle potrebbe costargli cara, visto il deferimento ricevuto dalla Football Association. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha indotto la FA ad aprire un’inchiesta per le ...

Quali rischi si corrono con il profilo Facebook violato? Come scoprire tutti i dati rubati : Account Facebook violato negli ultimi tempi? Come è possibile scoprirlo con assoluta certezza? Sulla spinosa questione della falla di sicurezza che ha interessato il social network ci siamo già concentrati qualche settimana fa, più esattamente a fine settembre, quando Mark Zuckerberg non aveva potuto fare altro che ammettere la violazione di numerosi profili sulla sua piattaforma grazie allo sfruttamento della funzione "Visualizza Come". Quali ...

Viagra e disfunzione erettile - Quali pasticche evitare : rischi danni permanenti alla vista : Su internet i medici più cercati sono quelli che trattano i disturbi della sfera intima e tra i farmaci Viagra e simili. "In tema di sessualità i numeri sono importanti", spiega a Il Giorno Vincenzo Mirone, professore universitario, in conferenza stampa al congresso della Siu, la Società Italiana di

Viagra e disfunzione erettile - Quali pasticche evitare : rischi danni permanenti alla vista : Su internet i medici più cercati sono quelli che trattano i disturbi della sfera intima e tra i farmaci Viagra e simili. "In tema di sessualità i numeri sono importanti", spiega a Il Giorno Vincenzo Mirone, professore universitario, in conferenza stampa al congresso della Siu, la Società Italiana di

Elia Fongaro rischia la sQualifica dal Grande Fratello Vip? : GF Vip: Elia Fongaro a rischio squalifica? Elia Fongaro squalificato dal Grande Fratello Vip? Purtroppo potrebbe accadere e lo scopriremo solo nella puntata di domani sera in diretta su Canale 5 con Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Ieri sera, sabato 13 ottobre, Grande Fratello Vip ha deciso di far divertire i concorrenti organizzando una festa anni ’70, trasformandoli in perfetti hippie. L’entusiasmo è stato ...

Italia si Qualifica se/ Risultati utili con la Polonia : rischio retrocessione! (Nations League) : Italia si qualifica se: Risultati e combinazioni, verso Polonia Italia sugli azzurri incombe il rischio retrocessione mentre la Final Four... (Uefa Nations League)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Ufc - rissa post match : Khabib e McGregor rischiano la sQualifica a vita : Il 24 ottobre si deciderà se la sospensione sarà a tempo indeterminato. E il russo minaccia: "Se cacciate Tukhugov, me ne vado anch'io"

SQuali a rischio nel Mediterraneo : Il Mediterraneo quindi si conferma come uno dei luoghi più pericolosi al mondo per Squali e razze soprattutto per questo fenomeno di by-catch: la cattura accidentale con reti e palangari colpisce ...

Meteo - piogge con rischio alluvionale : Quali sono le zone più colpite dal maltempo : Resta alta l’allerta sulle regioni nord occidentali per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge forti, temporali e possibili fenomeni estremi. Le regioni più a rischio maltempo sono ancora la Sardegna, la Liguria e il Piemonte. Dopo le piogge alluvionali che hanno interessato il cagliaritano, in Sardegna sarà un’altra giornata fortemente perturbata.Continua a leggere

Visite fiscali Inps per malattia : Quali lavoratori sono più a rischio? : Ogni anno i medici dell’Inps fanno circa un milione di Visite fiscali i lavoratori che si assentano per malattia. La visita fiscale è una visita di controllo che ha la finalità di controllare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore e la correttezza della prognosi. In realtà, la percentuale che un lavoratore malato riceva la visita dall’Inps è del 5%, tuttaviavi sono dipendenti ch ehanno maggiori probabilità di essere ...