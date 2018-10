Protezione Civile | cordoglio per la scomparsa di Danilo Zavatta

Ravenna - cede un ponte : muore tecnico della Protezione Civile : Ravenna - E' stato ritrovato nella tarda serata di giovedì il cadavere del tecnico della Protezione Civile disperso dal pomeriggio dopo il cedimento di una diga-invaso nel fiume Ronco a San Bartolo, ...

Meteo Protezione Civile domani : deboli piogge in arrivo e molte nubi - preludio all'intenso peggioramento del week end : Nella giornata di domani osserveremo un peggioramento del tempo su gran parte d'Italia, per l'attivazione di umide e instabili correnti atlantiche. preludio ad una fase di intenso maltempo a partire...

Un piccolo drone che si ispira alle vespe solleva 40 volte il proprio peso. Sarà utile per gli interventi della Protezione civile : I droni sono entrati nella nostra vita quotidiana. Molti sono giocattoli, altri hanno un ruolo importante nell’agricoltura, nel monitoraggio ambientale e archeologico, negli scenari bellici, e in futuro saranno impiegati per le consegne a domicilio. Oggi vi presentiamo un drone particolare, tanto piccolo quanto “forzuto”. Si chiama FlyCroTug, è un oggetto volante che pesa solo 100 grammi, ed è ispirato alle vespe. La sua ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - tempo stabile su tutta l'Italia : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora da tempo stabile su tutto il territorio e clima mite grazie alla presenza dell'alta pressione, tuttavia con un calo delle temperature su parte della...

Maltempo in Calabria - allarme tra Corigliano - Rossano e Crotone. La Protezione Civile : “non uscite di casa” : Continua a diluviare nella Calabria jonica: a Corigliano Calabro sono caduti 128mm di pioggia dalla mezzanotte. La protezione civile regionale della Calabria “sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Evitare categoricamente di percorrere o sottopassi“. In un aggiornamento di pochi minuti fa, la protezione civile ...

Protezione Civile : l’Italia ospita il Forum europeo per la riduzione del rischio da disastri delle Nazioni Unite : l’Italia ospiterà dal 21 al 23 novembre il Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio da disastri. L’evento, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR), prevede la partecipazione di circa 600 studiosi ed esperti provenienti da 55 Paesi che si confronteranno attraverso tavole rotonde, incontri bilaterali e riunioni sul tema “Assicurare la ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della Protezione Civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : allerta maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...

Temporali - vento forte e brusco calo termico : allerta meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della Protezione Civile per Lunedì 22 Ottobre - criticità “arancione” in 4 Regioni e “gialla” in altre 4 [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre Regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al Centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle Regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle ...