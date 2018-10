Preso Unabomber negli Usa | sul furgone le foto di Trump

Preso Unabomber Usa - aveva foto di Trump : ANSA, - WASHINGTON, 26 NOV - Preso l' Unabomber . L'America tira un sospiro di sollievo dopo che altri pacchi bomba intercettati oggi aveva no fatto montare l'allarme in tutto il Paese, a meno di due ...

Preso Unabomber negli Stati Uniti Sul furgone le foto di Trump : 'Non consentiremo mai che la violenza politica si radichi in America e sono impegnato a fare tutto ciò che è in mio potere come presidente per fermarla, e per fermarla ora', ha aggiunto, rilanciando ...