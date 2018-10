Prefisso unico 0844 per telefonate commerciali | la protesta del Molise | Troppo

repubblica

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Il numero è quasi identico allo 0874 delle province di Campobasso e Isernia. L'associazione "Forche Caudine" scriverà al Garante per le Comunicazioni per chiedere di sceglierne uno completamente diverso da quelli in uso in Italia