Ponte 1 novembre : oltre 7 mln in viaggio : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Saranno 7 milioni 304 mila gli italiani in viaggio per il Ponte del 1 novembre, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rileva Federalberghi. ...

1° novembre : 7 - 3 milioni di italiani in viaggio per il Ponte lungo : “Sarà un ponte lungo quello che gli italiani potranno godersi per la ricorrenza del 1° novembre, anche grazie ad un calendario particolarmente favorevole, che invoglia ad allungare la durata della vacanza, concedendo alle persone una buona opportunità per godere una meritata pausa ed offrendo al mercato una piccola occasione di riscatto, dopo una stagione estiva in chiaroscuro”: lo ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ...

Calendario scolastico Sicilia : nessun Ponte - neanche quello del 2 Novembre : Con D.A. n. 1367 del 4 maggio 2018 l’Assessore alla Pubblica Istruzione della regione Sicilia, Prof. Roberto Lagalla, emanava il Calendario scolastico regionale. Nello stesso decreto i giorni di lezioni necessari per l’a.s. 2018/19 risultano 211/210 (210 nel caso in cui il giorno della festa del Santo patrono rientra nel periodo delle attività didattiche). In linea generale, nessuna novità rispetto agli altri anni ad eccezione ...

Genova : nuovo Ponte sarà pronto entro novembre 2019 : “entro ottobre 2019, novembre al massimo, Genova avrà un nuovo Ponte sul torrente Polcevera“. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza Giovanni Toti alla presentazione del progetto del nuovo viadotto dell’architetto di Renzo Piano. . Al tavolo della Regione ci sono l’architetto, il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l’amministratore delegato di ...

Toti : "Ponte entro novembre 2019" Autostrade : avanti con Fincantieri : L'augurio è che "entro ottobre-novembre dell'anno prossimo si possa avere un ponte sul Polcevera". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della presentazione del progetto del nuovo ponte. "Non può essere un ponte normale per il suo carico di dolore, per quello che rappresenta per questa città - ha concluso - e perché vogliamo che da questa tragedia possa ...

Genova - Giovanni Toti : "Il nuovo Ponte sarà pronto entro novembre 2019" : Nel giorno in cui sono stati resi noti i nomi degli indagati per il crollo del viadotto Morandi a Genova, il governatore Giovanni Toti ha fatto una promessa davvero importante: il nuovo ponte di Genova sarà costruito entro poco più di 12 mesi.L'occasione è stata la conferenza che ha visto la partecipazione del Comune di Genova, della Regione Liguria, dei vertici di Fincantieri e Autostrade, Giovanni Bono e Giovanni Castellucci, e ...

Genova - il nuovo Ponte sul Polcevera sarà pronto entro novembre 2019 : “Durerà mille anni” : Il nuovo viadotto sul Polcevera, che sostituirà il ponte Morandi a Genova, verrà realizzato entro novembre 2019, seguendo il progetto di Renzo Piano. Ad assicurarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "sarà un ponte di acciaio che dovrà durare mille anni", afferma l'archistar.Continua a leggere

Crollo Ponte : Toti - nuovo manufatto pronto per novembre 2019 : Ottobre, al massimo novembre 2019: è la data entro cui sarà pronto e fruibile il nuovo Ponte sul torrente Polcevera a Genova, in sostituzione del Ponte Morandi, crollato in parte la mattina del 14 agosto ed ora da demolire del tutto. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in avvio della conferenza stampa con il sindaco di Genova, Marco Bucci, e con l'architetto Renzo Piano, che si offerto di ...

Entro novembre 2019 il nuovo Ponte a Genova. Renzo Piano : deve durare mille anni : Roma, 7 set., askanews, - 'Il nuovo ponte deve ricordare la tragedia. E dovrà durare mille anni'. Lo ha detto l'architetto Renzo Piano, presentando in conferenza stampa a Genova il suo progetto dell'...

Crollo Genova - Toti : Entro novembre 2019 avremo nuovo Ponte : Genova, askanews, - "La priorità è costruire rapidamente, ridare alla città questo ponte. Siamo certi che Entro ottobre-novembre dell'anno prossimo avremo un ponte sulla Polcevera". Lo ha detto il ...

Spacciatore incallito arrestato dalla polizia in Piazza IV Novembre. Lo stupefacente nascosto in una protesi. Il covo a Ponte Felcino : UWEB, Perugia. Spesso, la sua condizione di persona diversamente abile, vistosamente claudicante a causa di una protesi ad una gamba, lo ha favorito nel condurre una fiorente attività di spaccio, ...

Ponte Morandi : Toninelli - entro metà novembre abitazione per tutti sfollati : Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "Le prime famiglie hanno già ricevuto un alloggio e secondo il cronoprogramma tutte le persone sfollate avranno un’abitazione entro metà novembre". Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissioni riunite alla Camera, è il ministro delle Infrastrutture e dei Tr