Pomeriggio 5 | Marchesa attaccata da Fariba | la mamma di Giulia non si risparmia

Grande Fratello Vip - l’ex marito della Marchesa d’Aragona a Pomeriggio Cinque : “Ecco la verità” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già qualche settimana fa ospite di Barbara d’Urso il direttore del settimanale ‘Nuovo’, Riccardo Signoretti, che ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti sul conto di Daniela Del ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Filippo Nardi innamorato della Marchesa? Scoop a Pomeriggio 5 : Filippo Nardi invaghito di una concorrente del Gf Vip: la rivelazione a Pomeriggio 5 Cosa abbiamo appena sentito a Pomeriggio 5! Filippo Nardi si è detto innamorato di una concorrente del Grande Fratello Vip ed è subito partita la caccia al nome. Lui non ha confermato nulla, ma forse non ce n’è stato bisogno! Ospite […] L'articolo Filippo Nardi innamorato della Marchesa? Scoop a Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

