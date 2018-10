POCOPHONE F1 | Xiaomi Mi Note 3 | Motorola Moto G6 | Nokia 6 1 e Samsung Galaxy Ace 4

Offerte GearBest Martedì 23 : Xiaomi e POCOPHONE a prezzi “anomali”.. e non solo! : In questo articolo troverete le Offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di Offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Migliora La Fotocamera Di Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 Download Google Camera APK Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di […]

Nuovo porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un Nuovo porting di Google Fotocamera completo di HDR+ e modalità ritratto. Non sono molti gli smartphone a poter contare su quest'ultima funzione all'interno dell'app. L'articolo Nuovo porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi POCOPHONE F1 - lo smartphone con specifiche tecniche al top. Costa 329 euro : PocoPhone F1 è la nuova proposta del ciclone Xiaomi. L’azienda cinese, sconosciuta fino a poco tempo fa, sta rapidamente scalando posizioni anche in Occidente. Dopo aver conquistato il quarto posto nella classifica mondiale dei produttori di smartphone (commercializzando i propri dispositivi solo in Asia), Xiaomi ha deciso nella seconda parte del 2017 di debuttare in europa. Da quel momento, fascia media e bassa del mercato sono diventate ...

TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 - Open GApps per Android 9 Pie : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono una TWRP non ufficiale, mente arrivano le Open GApps per Android 9 Pie, in varie versioni e dimensioni. L'articolo TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1, Open GApps per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi risolve alcuni problemi di POCOPHONE F1 riducendo i tempi di sblocco del bootloader : Xiaomi riduce il tempo di attesa per lo sblocco del bootloader di POCOPHONE F1, corregge i problemi legati ad Asphalt 9 e e i problemi audio con alcune app. L'articolo Xiaomi risolve alcuni problemi di POCOPHONE F1 riducendo i tempi di sblocco del bootloader proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 è lo smartphone del momento : vendute in India 68000 unità in meno di cinque minuti : Il Pocophone F1, è lo smartphone del momento più “chiaccherato” sul web e sui social network. Il marchio Pocophone è un sub brand di Xiaomi e anche se il nome sembra indicare uno smartphone di bassa qualità in realtà non è così. Ci troviamo di fronte ad uno smartphone con Andorid 8 e un display LCD IPS dalla diagonale di 6,18″ a risoluzione Full HD+ con un aspect-ratio di 18.7:9 (quindi 2246 x 1080 pixel) e con una scheda ...

