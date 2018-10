PlayStation 5 in arrivo già dal 2019? Possibile rivoluzione e creazione di un sistema cloud per lo streaming : Il sito iberico marca.com ha rilasciato alcune interessanti anticipazioni sulla PlayStation 5 che sarà commercializzata nel prossimo futuro. Nel novembre 2013 la Sony ha messo in vendita PlayStation 4 e dopo cinque anni il videogame ha sfondato la ragguardevole cifra di 70 milioni di unità vendute. Numeri sensazionali, che però non fanno placare le voci che vogliono il lancio di una nuova console, in seguito ai progressi tecnologici e ...

PlayStation Network : in arrivo il cambio ID per tutti gli utenti : Sony ha finalmente reso note le tempistiche relative l’inserimento della nuova funzionalità che permetterà a tutti gli utenti di modificare il loro ID personale su PlayStation Network. L’azienda giapponese ha rilasciato la notizia sul blog leggi di più...

Trapelano giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2018 - due sorprese in arrivo : Sarebbero trapelati i due giochi gratis di novembre 2018 per gli abbonati a PlayStation Plus, direttamente dal sito web ufficiale di PlayStation. La nuova line-up potrebbe essere visibile, anche se Sony potrebbe averla rimossa, direttamente dal sito PlayStation (immaginiamo USA in realtà) via il browser PS4, non su PC o altri device. La scoperta è stata fatta dall'utente Instagram RalphTheGamer12, potete vedere il video in basso a questo ...

Diablo 3 e Nioh potrebbero essere in arrivo tra i giochi PlayStation Plus di ottobre : Dopo l'ottima line-up di giochi del PS Plus di settembre, probabilmente gli abbonati al servizio potrebbero ricevere altre gradite sorprese. Stando a quanto riportato da Pushsquare, Un utente Reddit avrebbe affermato di aver individuato i giochi PlayStation Plus del mese prossimo sul PlayStation Store, includendo un'immagine come prova. Secondo l'indiscrezione emersa, gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno Nioh e Diablo III senza costi ...

Grandi cambiamenti potrebbero giungere per il PSN con l'arrivo di PlayStation 5 : Secondo alcune indiscrezioni non meglio confermate, sarebbero in vista sostanziali cambiamenti al PSN con l'arrivo della nuova generazione, ovvero PlayStation 5.Come riporta Comicbook infatti secondo l'autore di Windows Central Jez Corden, Sony si starebbe attrezzando per ampliare la piattaforma e aggiornare l'infrastruttura del PSN per il lancio di PS5.Corden non ha rivelato alcun altro dettaglio in merito, ma a giudicare dalle sue parole ...

La nuova PlayStation 5 in arrivo per Natale 2019 : Ormai è diventato un evento, come quando viene presentato un nuovo device Apple o Android. Quando si parla di PlayStation tanti occhi si illuminano. Si torna tutti un po’ bambini nel calarsi nei panni dei personaggi che si muovono in quell’universo di sogni che sono i videogiochi. Le consolle di casa furono una vera rivoluzione, rispetto allo space invaders degli anni ottanta nei bar o sale giochi (dove oggi ci sono solo ...