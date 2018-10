Pisa | “Pensiero computazionale” | al via progetto finanziato da Google per le scuole

meteoweb.eu

: RT @EmanuelaAmendo1: Perché le #donne non rappresentano una questione di minoranza: le disuguaglianze, i condizionamenti culturali, la biop… - Sifare : RT @EmanuelaAmendo1: Perché le #donne non rappresentano una questione di minoranza: le disuguaglianze, i condizionamenti culturali, la biop… - SpettinatiPisa : RT @EmanuelaAmendo1: Perché le #donne non rappresentano una questione di minoranza: le disuguaglianze, i condizionamenti culturali, la biop… - EmanuelaAmendo1 : Perché le #donne non rappresentano una questione di minoranza: le disuguaglianze, i condizionamenti culturali, la b… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Acittà dell’informatica, l’Università si è aggiudicata un finanziamentoper realizzare unche coinvolge lesecondarie di secondo grado. E sono infatti più di cinquanta i docenti che nelle prossime settimane frequenteranno il corso sul “Pensiero computazionale”, organizzato dall’Ateneo edal più famoso motore di ricerca di Internet. L’iniziativa è stata illustrata in Rettorato venerdì 26 ottobre, dal rettore Paolo Mancarella, dai professori Paolo Ferragina, Fabrizio Luccio e Pietro Di Martino, delegato quest’ultimo per la formazione insegnanti, e dal provveditore agli studi Giacomo Tizzanini. “L’Università diè da sempre sensibile alle iniziative rivolte alle– ha detto il rettore Paolo Mancarella – Questoconferma comesia ormai un riferimento per la formazione informatica, dalle...