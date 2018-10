Piazza Affari segue la scia delle vendite in Europa

Piazza Affari : calo per Tod's : Rosso per l' azienda di calzature di lusso , che sta segnando un calo dell'1,90%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tod's rispetto all'...

Piazza Affari : le vendite travolgono Mediaset : Aggressivo avvitamento per il Biscione , che tratta in perdita del 2,01% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : giornata depressa per BPER : Pressione sull' istituto di credito emiliano , che tratta con una perdita dell'1,95%. La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...

A Piazza Affari corre Astaldi : Rialzo per il general contractor , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : Fincantieri in forte discesa : Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,52%. La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Apertura in calo per Piazza Affari - -0 - 5% - - attesa per S&P : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che perde ai primi scambi lo 0,5% a 18.722 punti dopo il rimbalzo di ieri. C'è attesa per la decisione,...

Spread Btp Bund apre rialzo - Piazza Affari in calo : Apertura in lieve rialzo per lo Spread Btp Bund che segna 312 punti contro i 309 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 3,50%. Avvio negativo per Piazza Affari: ...

Piazza Affari - FTSE MIB fuori dal tunnel con luci intermittenti : ... da parte dei big quotati a Wall Street , lascino pensare come nel complesso l' economia a stelle e strisce sia solida, e come il rialzo del costo del denaro, unitamente alla guerra commerciale USA-...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per Standard & Poor's (26 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vivrà una giornata di attesa per la decisione di S&P. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 03:32:00 GMT)

Piazza Affari : su di giri Moncler : Brillante rialzo per l' azienda nota per i piumini , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,34%. L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Borse in rialzo. Piazza Affari la migliore - spread in netto calo : Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno manifestato preoccupazione per i livelli degli ultimi giorni: 'Se si mantiene a questi livelli è un ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa Su le banche. Spread giù a quota 310 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su Affaritaliani.it

Caduta vertiginosa di Aeffe sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 2,58%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

A Piazza Affari corre Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'...