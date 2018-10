Piazza Affari | Fincantieri in forte discesa

A Piazza Affari corre Astaldi : Rialzo per il general contractor , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Apertura in calo per Piazza Affari - -0 - 5% - - attesa per S&P : Milano, 26 ott., askanews, - Apertura in calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che perde ai primi scambi lo 0,5% a 18.722 punti dopo il rimbalzo di ieri. C'è attesa per la decisione,...

Spread Btp Bund apre rialzo - Piazza Affari in calo : Apertura in lieve rialzo per lo Spread Btp Bund che segna 312 punti contro i 309 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 3,50%. Avvio negativo per Piazza Affari: ...

Piazza Affari - FTSE MIB fuori dal tunnel con luci intermittenti : ... da parte dei big quotati a Wall Street , lascino pensare come nel complesso l' economia a stelle e strisce sia solida, e come il rialzo del costo del denaro, unitamente alla guerra commerciale USA-...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e l'attesa per Standard & Poor's (26 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI vivrà una giornata di attesa per la decisione di S&P. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 03:32:00 GMT)

Piazza Affari : su di giri Moncler : Brillante rialzo per l' azienda nota per i piumini , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,34%. L'andamento di Moncler nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Borse in rialzo. Piazza Affari la migliore - spread in netto calo : Sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria hanno manifestato preoccupazione per i livelli degli ultimi giorni: 'Se si mantiene a questi livelli è un ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa Su le banche. Spread giù a quota 310 : L'Orso graffia anche le Borse europee. Il panic selling da tecnologici che ha mandato in picchiata Wall Street e influenzato fortemente gli scambi su Tokyo sta per condizionare anche l'apertura delle Borse europee. I future Segui su Affaritaliani.it

Caduta vertiginosa di Aeffe sul mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 2,58%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

A Piazza Affari corre Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'...

Spread in calo a 307 - Piazza Affari in rialzo : Lo Spread tra Btp e Bund scende fino a 307 punti base dopo le indicazioni della Bce sull'evoluzione dei tassi di interesse e del quantitative easing. Il rendimento del decennale italiano torna sotto ...

Bce conferma tassi a zero e fine QE. Piazza Affari corre con le banche : A Milano lo spread in calo e le rassicurazioni del vicepremier Matteo Salvini sul sostegno al comparto bancario spingono gli acquisti sui titoli del settore. Mediobanca in cima al listino festeggia la trimestrale sopra le attese. Bene gli industriali, debole le utilities...

Piazza Affari corre con le banche. Mediobanca svetta dopo i dati : A Milano lo spread in calo e le rassicurazioni del vicepremier Matteo Salvini sul sostegno al comparto bancario spingono gli acquisti sui titoli del settore. Piazzetta Cuccia in cima al listino festeggia la trimestrale sopra le attese. Bene gli industriali, debole le utilities...

Piazza Affari sovrasta l'Europa nel giorno della BCE : Piazza Affari amplia i guadagni a metà giornata, sovrastando le borse europee . Dopo un avvio sottotono, a a causa dei forti ribassi registrati ieri, 24 ottobre da Wall Street e la brutta giornata di ...