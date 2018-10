Piacenza | licenziato perché gay | «Ti investo con il muletto»

vanityfair

: Piacenza, licenziato perché gay: 'Se lo sei, ti investo col muletto' - ellybell8 : Piacenza, licenziato perché gay: 'Se lo sei, ti investo col muletto' - LEOREDBARON : RT @comeDonQuixote: Sempre più simili a Russia, Ungheria e Polonia. Piacenza, licenziato perché gay: 'Se lo sei, ti investo col muletto' h… - infoitinterno : Piacenza, licenziato perché gay: 'Se lo sei, ti investo col muletto' -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Il tutor, che avrebbe dovuto guidarlo nell’inserimento nell’azienda in cui aveva trovato lavoro con un’agenzia interinale, è diventato il suo aguzzino. Ogni giorno lo minacciava e lo disprezzava, e ha cercato di intimorirlo con frasi ostili: «Se sei gay ticon il». È successo a un 28enne di, assunto a settembre in una ditta della città come apprendista operaio. Il ragazzo, sempre più ai margini, è poi stato. Ma non si è rassegnato: non riusciva ad accettare quello che aveva dovuto subire. Così, come riferisce il quotidiano Libertà, che ha raccontato la sua storia, «alcuni giorni fa, dopo il licenziamento, sono tornato in azienda per chiedere spiegazioni e denunciare i soprusi. Inizialmente il direttore non mi credeva, poi quando un collega coraggioso ha confermato la mia versione, allora si è ricreduto chiedendomi scusa. Non è stato facile, ma alla ...