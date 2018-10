Permessi Legge 104 | chi può chiederli oltre ai familiari

Permessi Legge 104 e per matrimonio : la normativa : Continua la nostra esposizione sulla normativa riguardante i Permessi del personale docente e ATA della scuola e oggi ci occupiamo dei Permessi per la legge 104 e quelli per matrimonio. L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al ...

Doveva accudire la nonna con i Permessi della legge 104 : ma era in vacanza a Bangkok : Approfittava dei permessi della legge 104 per accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...

Permessi Legge 104 : le attività ammesse - : La sentenza della Cassazione che chiarisce l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui Permessi di lavoro previsti dalla Legge 104 per l'assistenza ai disabili vengano fruiti per svolgere ...