Perché l’alcol modifica i nostri ricordi e li rende più belli

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Un terribile mal di testa, spesso accompagnato da nausea, vomito e malessere generale. Sono questi i postumi di una sbornia. Ma cos’è che ci spinge a ricascarci e ad alzare il gomito ogni volta? A provare a rispondere a questa domanda sono stati i ricercatori della Brown University, che sulle pagine di Neuron, hanno dimostrato in che modo l’alcol possa in qualche modo “abre” i, deviando specifiche vie di formazione della memoria, e generando così il desiderio di assumere nuovamente questa sostanza. “Una delle cose che volevamo capire era il motivo per cui alcune sostanze possano produrredavvero gratificanti quando sono in realtà neurotossine”, ha spiegato Karla Kaun, autrice dello studio. “Tutte le droghe, compreso l’alcol, gli oppiacei, la cocaina e le metanfetamine, hanno effetti collaterali negativi. E quindiamo gli ...