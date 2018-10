Perché l’alcol modifica i nostri ricordi e li rende più belli : Un terribile mal di testa, spesso accompagnato da nausea, vomito e malessere generale. Sono questi i postumi di una sbornia. Ma cos’è che ci spinge a ricascarci e ad alzare il gomito ogni volta? A provare a rispondere a questa domanda sono stati i ricercatori della Brown University, che sulle pagine di Neuron, hanno dimostrato in che modo l’alcol possa in qualche modo “ab belli re” i nostri ricordi , deviando specifiche vie di ...

Diabete : i pazienti hanno un rischio maggiore di morire per alcol - incidenti e suicidio - ecco Perché : Il Diabete di tipo 1 e quello di tipo 2 sono malattie altamente prevalenti a livello globale che causano milioni di morti ogni anno. È ben noto che i pazienti diabetici abbiano un rischio più alto di sviluppare malattie cardiovascolari, tumori e problemi ai reni, che possono tutti portare ad una morte precoce. Tuttavia, negli ultimi tempi il Diabete è stato collegato ad un maggior rischio di depressione ma non è ancora stato ben analizzato come ...